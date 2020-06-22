Стало известно, почему люди теряют обоняние при коронавирусе

После длительного анализа клинических данных ученые из Китая, Ирана и Италии сделали предположение о причине возникновения потери обоняния при коронавирусе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Science Alert.



Отмечается, что в большинстве случаев обоняние возвращается, так как аносмия (потеря обоняния) появляется из-за заложенности носа, что предотвращает попадание молекул в обонятельные рецепторы в носу.



Однако люди с подтвержденным COVID-19 не имеют заложенности носа, но при этом имеют аносмию. Через некоторое время, когда больные полностью излечиваются, к ним также возвращается обоняние.



Для исследования ученые использовали компьютерную томографию носов людей с аносмией. Исследователи увидели, что та часть носа, которая ответственна за обоняние, блокируется опухшими мягкими тканями и слизью. Остальная часть носа и пазух выглядит нормально, поэтому у пациентов нет проблем с дыханием через нос.



Сообщается, что коронавирус распространяется в организме, вырабатывая белок ACE2 в клетках слизистой оболочки носа.



Изначально предполагалось, что COVID-19 может разрушать обонятельные нейроны, но ученые выяснили, что белков ACE2 на самих обонятельных нейронах нет. Но они есть на клетках, называемых сустентакулярными, которые поддерживают обонятельные нейроны.



Именно повреждение этих клеток вызывает иммунный ответ и отек, но оставляет обонятельные нейроны нетронутыми. Когда иммунная система справляется с вирусом, отек спадает, и молекулы аромата снова могут проникать к неповрежденным рецепторам.



Ранее исследователи из медицинской школы Гарвардского университета пытались объяснить, с чем связана потеря обоняния у человека при COVID-19. Для этого они проводили эксперименты на мышах.