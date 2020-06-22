Альнуру Ильяшеву дали три года ограничения свободы. Как проходил онлайн-процесс, который обвиняемый назвал "камызякским судом" - Informburo.kzАктивисту вынесли приговор онлайн, несмотря на то что он отказывался участвовать в процессе по видеосвязи.В Медеуском районном суде №2 Алматы завершился процесс по делу гражданского активиста Альнура Ильяшева. Его приговорили к трём годам ограничения свободы за посты в соцсетях с критикой правящей партии Nur Otan. Решение суд вынес за пять заседаний.Осуждённому на пять лет запретили заниматься общественной и публичной деятельностью, принимать участие в деятельности политических партий и общественных объединений, а также привлекли к принудительному труду на 100 часов ежегодно в течение всего срока ограничения свободы.– Судился с акиматом, требуя перевести ТЭЦ-2 на газ.– Судился с маслихатом за право проведения митингов.– Подал 35 заявок на митинги, получил столько же отказов, власти одобрили лишь его 36-ю заявку на проведение митинга в поддержку мирных собраний.Подробнее о взглядах Альнура ИльяшеваПроцесс проходил в режиме онлайн из-за карантинных мер в судах по всей стране. Были проблемы со связью. Из-за этого судебный процесс периодически превращался в ералаш. Подсудимый несколько раз выходил из кабинета видеосвязи в СИЗО в знак протеста. Он требовал провести судебные заседания в оффлайн-режиме. На первом же заседании Ильяшев отказался принимать участие в онлайн-процессе, а судья в ответ на это сообщила, что процесс продолжится и без него."Что-то плохо вас слышно, – обратился Альнур Ильяшев к суду. – Как вы вообще в таких условиях рассматриваете? Тут же судьбы людей решаются. Мне за то, что я правду сказал, светит от трёх до семи лет, а вы собираетесь в таких условиях принимать решение?".Около получаса участники видеоконференции, среди которых были правозащитники и представители посольства США, наблюдали на своих экранах пустой стул без Ильяшева. За кадром периодически были слышны крики – подсудимого безуспешно пытались вернуть в кадр.Онлайн-суд после этого перешёл на другое приложение, связь стала лучше, и подсудимый всё-таки принял участие в процессе.Альнур Ильяшев использовал онлайн-заседание как площадку для выражения своих политических взглядов, что в обычном суде было бы недопустимо.Подсудимый демонстрировал написанные от руки плакаты со словами "С нами бог и Конституция" и другими оппозиционными лозунгами. Судья оставила эти действия Ильяшева без внимания.Судье Залине Махарадзе сложно было в полной мере обеспечить порядок в онлайн-процессе и удалённо пресекать стычки с его участниками. Её не всегда было хорошо слышно, а сам Альнур Ильяшев не способствовал разряжению обстановки, обращаясь к судье не иначе как "гражданка Махарадзе".Адвокаты не раз указывали судье на грубое нарушение норм Уголовно-процессуального кодекса РК и прав их подзащитного. На каждом заседании судье заявляли отвод, а то и два."Рассматривается дело по вине Ильяшева Альнура...". С таких слов началось одно из заседаний суда, на что тут же отреагировал сам Альнур Ильяшев."Гражданка Махарадзе, не по вине, а по обвинению, что за безграмотность?" – возмутился подсудимый.Судья не отреагировала на замечание."Гражданин прокурор, вы там кушаете технично?"19 июня суд продолжался с 9.00 до 19.00. Подсудимый жаловался на головокружение и объяснил, что из-за судебного процесса не успел ни поужинать накануне, ни позавтракать с утра.Жаркие споры участников процесса спровоцировал обеденный перерыв, а точнее, его отсутствие. Когда пришло время обеда, адвокаты попросили объявить перерыв, но судья отказала, причём без объяснений.– Мы просим предоставить время перерыва, чтобы Альнур Ильяшев мог поесть, он со вчерашнего дня голодает. Я считаю, это нарушением его не то что процессуальных, но и жизненных прав. Продолжение процесса я расцениваю как пытку в отношении моего подзащитного, – обратился к суду адвокат Нурлан Рахманов.– Продолжаем процесс, – отрезала Залина Махарадзе.Тогда в схватку за обеденный перерыв вступил адвокат Виталий Воронов. Его ходатайство поддержал подсудимый.– Я же не только о себе, я о вас думаю. Не знаю, какую установку вам дали, что вы так торопитесь и даже кушать не хотите. Гражданка Махарадзе, я вчера озвучил заявление, что, по моей информации, меня не позднее понедельника приговорят к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы. Вы начали возмущаться, у вас голос задрожал, а сейчас сами подтверждаете своими действиями, что торопитесь с этим процессом, – сказал Альнур Ильяшев.– Подсудимый, как вы обращаетесь к суду? Соблюдайте порядок! – впервые за всё время возмутилась судья и потребовала, чтобы адвокат Таир Назханов продолжил допрос подсудимого.Уже ближе к 14.00 часам адвокат Нурлан Рахманов заявил, что у него гастрит и ему нужно своевременно принимать пищу. Судья в очередной раз проигнорировала просьбу.– Адвокат Рахманов, вы можете отключиться, есть два других два адвоката, которые защищают Ильяшева, – вмешался прокурор Дастан Мырзагали.– А вы что, кушаете, гражданин прокурор? – спросил Альнур Ильяшев. – Почему у вас камера выключена? Гражданин прокурор, видео включите. Мне кажется, вы там кушаете технично, пока мы участвуем в процессе.– Я нахожусь на рабочем месте, – ответил прокурор и включил камеру.– Вот и не отключайте видео, может, у вас там на стороне где-то булочка лежит с чаем.– Это моё право!– Гражданин прокурор, а почему наши права нарушаются, а вы сидите там хрумкаете?– Никто не кушает, никто не потребляет пищу! – прекратила судья этот диалог. – Все находятся на рабочем месте.Залину Махарадзе не убедил даже аргумент адвокатов о том, что в условиях карантина своевременный приём пищи – одна из мер профилактики коронавируса, допрос подсудимого вновь продолжили.Только после того как адвокат Виталий Воронов потребовал сослаться на норму закона, в соответствие с которой суд будет работать без обеда, судья объявила получасовой перерыв. Но к этому времени раздача еды в изоляторе уже закончилась, подсудимому пришлось перекусить тем, что осталось у сокамерника.Так назвал Альнур Ильяшев проходящий с его участием в Медеуском суде процесс."Камызякский суд" – известная серия скетчей команды КВН "Камызяки", в которой судья руководствуется не законом, а только собственными желаниями и убеждениями, соответственно ни о какой справедливости решения суда, по сюжету скетча, нет и речи.Альнур Ильяшев увидел сходство в том, как проходил его допрос. Когда подсудимый отвечал на очередной вопрос своего адвоката, судья решила снять этот вопрос. Из-за технических неполадок Ильяшев этого не услышал и продолжил отвечать. Были слышны громкие, прерывистые и неразборчивые крики судьи. После этого Ильяшеву в процессе дачи показаний просто отключили микрофон. Этого он тоже не заметил и ещё несколько минут продолжал говорить, но его никто не слышал.Ещё одна ситуация, которая вызвала возмущение у стороны защиты и самого подсудимого, – спешный переход к прениям сторон. Ильяшев и его адвокаты просили суд предоставить время на подготовку и отложить заседание на другой день. Судья объявила 15-минутный перерыв.Сторона защиты просила больше времени на подготовку, так как нужно было проанализировать большой объём информации. Просьбу судья отклонила и решила продолжить процесс. В ответ подсудимый заявил отвод председательствующей судье.Залина Махарадзе, не скрывая возмущения из-за очередного отвода, решила рассмотреть его сама и в отводе отказала. Адвокаты обратили внимание на то, что она не может рассматривать отвод самой себе. Ничего не объяснив, Махарадзе объявила короткий перерыв.На её место сел судья Турсынхан Саликов, который до этого уже отказывал в одном из отводов Залины Махарадзе. По этой причине адвокаты выразили недоверие и ему. Они попросили, чтобы отвод рассматривал другой судья. Турсынхан Саликов тоже ушёл, не решив вопрос с отводом.В кресло судьи вновь вернулась Залина Махарадзе, по каким-то причинам уверенная, что в её отводе подсудимому отказали. Адвокаты пытались ей объяснить, что происходило в её отсутствие. Судья Махарадзе настаивала на продолжении процесса, подсудимый повторил, что не может участвовать в суде, где нарушают его права, и ушёл.Позже конвой вновь привёл Ильяшева. Во всём этом хаосе судья указала прокурору, чтобы тот начинал своё выступление в прениях. Адвокаты напомнили прокурору, что он должен не только обвинять, но и следить за законностью процесса. Обвинение запросило для Альнура Ильяшева три года лишения свободы.Выступление трёх адвокатов Альнура Ильяшева в прениях длилось около трёх часов. Они просили суд признать подсудимого невиновным, потому что, по их мнению, в постах Ильяшева не было ложной информации.Сам подсудимый в прениях был немногословен, он поблагодарил всех наблюдателей процесса и тех, кто его поддерживает.Своё отношение к процессу он предпочёл высказать в последнем слове. Его Альнур Ильяшев произнёс стоя."Залина Ильясовна (судья Махарадзе. – Авт.), поясню, почему за весь процесс я ни разу не обратился к вам "уважаемый суд" или "ваша честь". О заказном характере этого дела было известно изначально, как и о том давлении, которое будет оказываться административным ресурсом. В таком случае уже понятно, что суд не будет независимым и справедливым, как того требует Конституция и УПК, поэтому я предпочёл обращаться к вам не как к беспристрастному и объективному, а как к находящемуся под колоссальным прессингом человеку и гражданину, используя слова "гражданка Махарадзе". Это подтвердилось в ходе процесса. Признаюсь, я не завидую вам и той задаче, которая перед вами стоит", – сказал Альнур Ильяшев.Он выразил уверенность в том, что его неизбежно со временем реабилитируют. "Надеюсь, не посмертно", – добавил активист."С нами бог и Конституция! Халық үшін, алға Қазақстан", – этими словами закончился суд над Альнуром Ильяшевым.