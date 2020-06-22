Казахстан оказался на одном уровне с Гондурасом по отношению к трудящимся

Согласно рейтингу международной конфедерации профсоюзов в стране слабо соблюдаются права работников.



Казахстан наряду с Бангладеш, Бразилией, Гондурасом, Египтом, Зимбабве, Индией, Колумбией, Турцией и Филиппинами вошел в список десяти наихудших стран для трудящихся в 2020 году из-за отсутствия гарантий трудовых прав. Об этом говорится в рейтинге, опубликованном международной конфедерацией профсоюзов (International Trade Union Confederation (ITUC).



«Независимые профсоюзы в Казахстане по-прежнему сталкиваются с целенаправленной государственной политикой ослабления солидарности, которая включает осуждение профсоюзных лидеров по сфабрикованным обвинениям и отказ регистрировать профсоюзные организации. Не имея независимых профсоюзов для защиты своих прав, трудящиеся Казахстана лишены гражданских свобод и оставлены без защиты против злоупотреблений со стороны работодателей», — указывается в выкладке.



После принудительной ликвидации Конфедерации независимых профсоюзов Казахстана (КНПРК) 28 марта 2017 правительство воспрепятствовало ее перерегистрации под новым именем, напоминают в международной конфедерации профсоюзов.



Пару лет назад Казахстан проводил консультации с международной организацией труда (МОТ) по профсоюзному законодательству после заявления торгового представителя США (U.S. Trade Representative, USTR) о пересмотре соответствия Казахстана, Индии и Индонезии генеральной системе преференций (GSP) в торговле. Поводом для этого стала петиция от Американской федерации труда, в которой утверждалось, что страна не предприняла шагов по предоставлению международно признанных прав трудящихся, включая свободу собраний и право на ведение коллективных переговоров.