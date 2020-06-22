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Казахстан оказался на одном уровне с Гондурасом по отношению к трудящимся

Просмотров:1061 Опубликовано: Сегодня, 17:03
Казахстан оказался на одном уровне с Гондурасом по отношению к трудящимся
Источник фото: ituc-csi.org
Согласно рейтингу международной конфедерации профсоюзов в стране слабо соблюдаются права работников.

Казахстан наряду с Бангладеш, Бразилией, Гондурасом, Египтом, Зимбабве, Индией, Колумбией, Турцией и Филиппинами вошел в список десяти наихудших стран для трудящихся в 2020 году из-за отсутствия гарантий трудовых прав. Об этом говорится в рейтинге, опубликованном международной конфедерацией профсоюзов (International Trade Union Confederation (ITUC).

«Независимые профсоюзы в Казахстане по-прежнему сталкиваются с целенаправленной государственной политикой ослабления солидарности, которая включает осуждение профсоюзных лидеров по сфабрикованным обвинениям и отказ регистрировать профсоюзные организации. Не имея независимых профсоюзов для защиты своих прав, трудящиеся Казахстана лишены гражданских свобод и оставлены без защиты против злоупотреблений со стороны работодателей», — указывается в выкладке.

После принудительной ликвидации Конфедерации независимых профсоюзов Казахстана (КНПРК) 28 марта 2017 правительство воспрепятствовало ее перерегистрации под новым именем, напоминают в международной конфедерации профсоюзов.

Пару лет назад Казахстан проводил консультации с международной организацией труда (МОТ) по профсоюзному законодательству после заявления торгового представителя США (U.S. Trade Representative, USTR) о пересмотре соответствия Казахстана, Индии и Индонезии генеральной системе преференций (GSP) в торговле. Поводом для этого стала петиция от Американской федерации труда, в которой утверждалось, что страна не предприняла шагов по предоставлению международно признанных прав трудящихся, включая свободу собраний и право на ведение коллективных переговоров.


Источник: qazpulse.kz
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Комментарии ( 6 )

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  • kz1990
 Expert (Посетители) Сегодня, 19:47
Работодатель совсем трудящихся замордовал. В нашей шараге зарплату с 2014 года не поднимали, квартальную премию отменили в 2015-м. Спецов сократили, работать некому, у оставшихся желания нет никакого, бывшие менты руководят...
 
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non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 19:43
Да мы их обогнали давно уже, они по сравнению с нами космос уже
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 18:39
Ну не знаю! По хабару мы впереди планеты всей!
 
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  • kz1990
  • Aktauskii
 zhanino (Посетители) Сегодня, 18:27
достойное соседство, и смех и грех
 
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 kz1990 (Посетители) Сегодня, 17:56
Вот не зря наше население иногда Казахстан с Гондурасом сравнивает rofl оправдалось название lol .
А если серьезно то да проблем хватает по отношению к трудящимся и текущий карантин показал все на лицо. boyan stena
 
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  • kz1990
  • tolk
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  • Aktauskii
 Космос (Посетители) Сегодня, 17:25
Не удивлён...
 
 

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