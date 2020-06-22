Итоги первого дня ЕНТ: самый высокий балл набрал выпускник из Туркестанской области

Об этом сообщила заместитель директора Национального центра тестирования Наужан Дидарбекова.
«Самый высокий балл набрал один выпускник – 138 баллов, он из Ордабасинского района Туркестанской области, Абдыманап Абзал», – сказала она на брифинге в СЦК.
По ее данным, в первый день тестирования участие приняли 6126 человек, 164 не были допущены к сдаче, 91 из них из-за нарушения правил, еще двое – из-за температуры. Последние сдадут в другой день.
Причем если они были контактными с заболевшими коронавирусной инфекцией либо болели ею, то им потребуется справка с отрицательным результатом от КВИ. Более 130 баллов набрали 39 человек, или 0,6%. Пороговый рубеж прошли 68,3%. По словам представителя Центра тестирования, жалоб на качество тестов из года в год становится меньше. Она еще раз обратилась к родителям не приходить на ЕНТ в связи с эпидемиологической ситуацией.
Как сообщалось ранее, в этом году пройти ЕНТ изъявили желание более 131 тысячи человек, что на 15% больше, чем в прошлом году. ЕНТ будет продлено по времени, чтобы принимать тестируемых небольшими потоками, до 5 июля включительно.
Отличительная особенность этого года – разрешение калькуляторов и отсутствие вопросов по IV четверти учебной программы.
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