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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Не в ресторане же: Казахстанцы придумали новый способ проведения тоев

Просмотров:691 Опубликовано: Сегодня, 18:31
Не в ресторане же: Казахстанцы придумали новый способ проведения тоев
Фото из Сети интернет
В Сети появилось видео, на котором показана подготовка к проведению проводов невесты в помещении по типу ангара, передает ИА «NewTimes.kz».

Автор ролика показал, как родственники готовятся к кыз узату.

На кадрах видео молодой парень открывает ворота, за которыми накрыты столы, выставлена фотозона, девушки готовят список гостей и украшают своеобразный зал. На улице можно заметить спецтехнику.

«Как известно, в стране запрещены свадебные мероприятия, но разве казахские тои можно отменить? Нельзя проводить торжества в ресторанах – мы найдем новые уникальные места для тоя. Опасный вирус бушует по всему миру – нет, только не для казахов», – говорится в описании к публикации в группе ztb_video в Instagram.

Пользователей Сети возмутило безрассудство организаторов праздника для такого большого количества гостей, потому как это чревато последствиями.

«Потом «помогите собрать денег на лечение, больницы переполнены, «скорая» не принимает», «Кому потом будут нужны эти дешевые понты?», «Все гости заразятся. Все будут болеть», «Безответственность воочию», – пишут комментаторы.

Напомним, накануне в Сети появилось видео с тоя в Туркестанской области, гости которого забыли о соцдистанции и собрались во дворе одного из домов на праздник.



Также бурно Казнет обсудил тамаду в защитном от коронавируса шлеме.



Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 3 )

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 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 19:41
Ничего, естественный отбор все по местам расставит...
 
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  • Freeman81
 Ян (Посетители) Сегодня, 19:03
Multiverse,
Боевой штам вируса существует и убивает. Шухер со стороны властей объясним и это банально,а вот это а новость это отпад. lol rofl Ребята никакие деньги не спасут вас от заражения и смерти.

Не люблю "баранов",но баранину люблю.
 
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 Multiverse (Посетители) Сегодня, 18:54
Мне один рассказывал, ездил говорит в Узень, там свадьба была. Устроители говорит ходили в акимат узнавать, что да как. Говорит в акимате сказали что если какие-то проверяющие придут, дайте говорят им 10 К на месте.
Я балдею с этих дремучих, они искренне верят в то что вируса не существует, но объяснить разумно для чего тогда весь мир принимает защитные меры, всевозможные ограничения, ношение элементарных масок и соблюдение дистанции, они не могут! Ещё и гордятся тем что чьхают на рекомендации, придерживающихся их за идиотов считают...
 
 

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