Не в ресторане же: Казахстанцы придумали новый способ проведения тоев

В Сети появилось видео, на котором показана подготовка к проведению проводов невесты в помещении по типу ангара, передает ИА «NewTimes.kz».
Автор ролика показал, как родственники готовятся к кыз узату.
На кадрах видео молодой парень открывает ворота, за которыми накрыты столы, выставлена фотозона, девушки готовят список гостей и украшают своеобразный зал. На улице можно заметить спецтехнику.
«Как известно, в стране запрещены свадебные мероприятия, но разве казахские тои можно отменить? Нельзя проводить торжества в ресторанах – мы найдем новые уникальные места для тоя. Опасный вирус бушует по всему миру – нет, только не для казахов», – говорится в описании к публикации в группе ztb_video в Instagram.
Пользователей Сети возмутило безрассудство организаторов праздника для такого большого количества гостей, потому как это чревато последствиями.
«Потом «помогите собрать денег на лечение, больницы переполнены, «скорая» не принимает», «Кому потом будут нужны эти дешевые понты?», «Все гости заразятся. Все будут болеть», «Безответственность воочию», – пишут комментаторы.
Напомним, накануне в Сети появилось видео с тоя в Туркестанской области, гости которого забыли о соцдистанции и собрались во дворе одного из домов на праздник.
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