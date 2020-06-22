Казахстанцы - единственные туристы в Турции. Как пандемия изменила all inclusive

Первыми туристами, которые прилетели отдыхать в Турцию после открытия границ, стали казахстанцы. Их встретили с распростертыми объятиямиКазахстанцы стали первыми иностранными туристами, которые прилетели отдыхать в Анталью после возобновления авиасообщения, сообщает Sputnik.В субботу на курорт приземлились свыше сотни пассажиров, часть из которых облюбовала пустовавшие отели.- Прилетел первый международный рейс из Казахстана в Турцию. Помимо нас, здесь пока иностранных туристов нет. Основной контингент – это Казахстан, скоро еще будут прилетать из Украины. Сейчас в основном отдыхают местные жители, - поделилась менеджер туристического агентства Наталья Ботина.В аэропорту у прилетающих проверяли температуру и проводили анкетирование, отметила она. Гостиницы и отели, с ее слов, заполнены на 20-30%.Система all inclusive и шведский стол поменялись из-за угрозы распространения коронавируса, рассказала менеджер Наталья.- Принцип «Все включено» в Турции в этом году поменялся. Сейчас вы не набираете блюда, как раньше. Вы выбираете, и вам накладывают еду. Блюда можно выбирать через сенсорный гаджет. Повара в перчатках. Есть ограничения по расстоянию между людьми, - сказала Наталья.На пляже в Анталье пока немноголюдно, продолжила она.- Лежаки расположены по дистанциям. По погоде у нас сегодня 27-28 градусов, температура воды – 24-25 градусов, купаться очень комфортно, - добавила менеджер.Из-за коронавируса изменилась процедура уборки номеров. Все номера дезинфицируются по зонам, каждая комната обрабатывается в течение часа.- Мы сейчас в центре города: все магазины, кафе открыты. Людей очень много. Нас заметили в ресторане. Их реакция на нас: «Это туристы? Да ну! Откуда вы прилетели?» Торговые центры открыты, любители шопинга - не бойтесь, - добавила Наталья.Отдыхающим сообщают, что при обнаружении коронавируса во время отдыха страховка покроет госпитализацию и лечение.По туристам из Казахстана очень соскучились в Турции, рассказал местный житель Назар Давыдов.- Говорят, что казахстанцы подошли в duty free, сказали, что хотят что-то купить. Слегка заспанная кассирша отреагировала словами: «Из Казахстана?! Родные мои!» Кинулась обнимать и дала все бесплатно (ну это я уже придумал). Но все заждались уже, - поделился Давыдов.В субботу авиакомпания Air Astana выполнила первый регулярный зарубежный рейс после приостановления полетов: из Алматы в Анталью вылетел авиалайнер Airbus A321LR.Первым рейсом из Алматы в Анталью вылетело более 200 человек, прокомментировал новость директор туристического агентства Ht.kz Максим Банин.- Заполняемость самолета составила 90%. Из Нур-Султана вылетело более 190 человек. Самолет был заполнен на 85%. На бортах самолетов были как взрослые, так и дети, - поделился он.Банин улетел в Турцию самым первым рейсом из Алматы, чтобы оценить всю ситуацию самостоятельно.- Каждую неделю количество продаж увеличивается на 20-30%. Большинство наших клиентов приобретает туры именно в Турцию, другие клиенты предпочитают дождаться полетов в Египет и ОАЭ. На сегодняшний день из Алматы вылетает пять регулярных рейсов в неделю, из Нур-Султана запланированы два регулярных рейса в неделю. В июле добавятся чартерные рейсы: из Алматы два раза в неделю, из Нур-Султана также два раза в неделю, - отметил он.В Турции, если у прибывающих температура выше 38 градусов, то туристов направляют в карантинную комнату для дальнейшего осмотра и сдачи теста ПЦР, уточнил Банин.- Если тест на COVID-19 будет положительным, то пассажиры будут закрыты на 14-дневный карантин. Страховая компания будет брать на контроль эти случаи и покрывать их в рамках обязательного страхования туристов. Эта страховка включена во все турпакеты, - сказал он.Казахстан с 20 июня возобновил международное авиасообщение. С этого момента казахстанцы смогут снова посещать Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию.Ранее авиакомпания SCAT сообщила о возобновлении полетов в Турцию. Планируются рейсы Шымкент - Стамбул с 1 июля два раза в неделю, Актау - Стамбул с 1 июля три раза в неделю.- На рейсах предусмотрены удобные стыковки с городами Казахстана. Билеты уже в продаже. На данный момент крайняя информация, которую получали: справки (об отсутствии коронавируса) не нужны, - уточнили в SCAT.Авиакомпания Air Astana разрешила бесплатно перебронировать билеты на международные рейсы до конца года.