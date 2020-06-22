«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 22 Июня
+29...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 402.72 KZT
  • €1 = 451.57 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцы - единственные туристы в Турции. Как пандемия изменила all inclusive

Просмотров:24 Опубликовано: Сегодня, 19:19
Казахстанцы - единственные туристы в Турции. Как пандемия изменила all inclusive
ФОТО: pixabay.com
Первыми туристами, которые прилетели отдыхать в Турцию после открытия границ, стали казахстанцы. Их встретили с распростертыми объятиями

Казахстанцы стали первыми иностранными туристами, которые прилетели отдыхать в Анталью после возобновления авиасообщения, сообщает Sputnik.

В субботу на курорт приземлились свыше сотни пассажиров, часть из которых облюбовала пустовавшие отели.

- Прилетел первый международный рейс из Казахстана в Турцию. Помимо нас, здесь пока иностранных туристов нет. Основной контингент – это Казахстан, скоро еще будут прилетать из Украины. Сейчас в основном отдыхают местные жители, - поделилась менеджер туристического агентства Наталья Ботина.



В аэропорту у прилетающих проверяли температуру и проводили анкетирование, отметила она. Гостиницы и отели, с ее слов, заполнены на 20-30%.

Система all inclusive и шведский стол поменялись из-за угрозы распространения коронавируса, рассказала менеджер Наталья.

- Принцип «Все включено» в Турции в этом году поменялся. Сейчас вы не набираете блюда, как раньше. Вы выбираете, и вам накладывают еду. Блюда можно выбирать через сенсорный гаджет. Повара в перчатках. Есть ограничения по расстоянию между людьми, - сказала Наталья.

На пляже в Анталье пока немноголюдно, продолжила она.

- Лежаки расположены по дистанциям. По погоде у нас сегодня 27-28 градусов, температура воды – 24-25 градусов, купаться очень комфортно, - добавила менеджер.

Из-за коронавируса изменилась процедура уборки номеров. Все номера дезинфицируются по зонам, каждая комната обрабатывается в течение часа.

- Мы сейчас в центре города: все магазины, кафе открыты. Людей очень много. Нас заметили в ресторане. Их реакция на нас: «Это туристы? Да ну! Откуда вы прилетели?» Торговые центры открыты, любители шопинга - не бойтесь, - добавила Наталья.

Отдыхающим сообщают, что при обнаружении коронавируса во время отдыха страховка покроет госпитализацию и лечение.

По туристам из Казахстана очень соскучились в Турции, рассказал местный житель Назар Давыдов.

- Говорят, что казахстанцы подошли в duty free, сказали, что хотят что-то купить. Слегка заспанная кассирша отреагировала словами: «Из Казахстана?! Родные мои!» Кинулась обнимать и дала все бесплатно (ну это я уже придумал). Но все заждались уже, - поделился Давыдов.

В субботу авиакомпания Air Astana выполнила первый регулярный зарубежный рейс после приостановления полетов: из Алматы в Анталью вылетел авиалайнер Airbus A321LR.

Первым рейсом из Алматы в Анталью вылетело более 200 человек, прокомментировал новость директор туристического агентства Ht.kz Максим Банин.

- Заполняемость самолета составила 90%. Из Нур-Султана вылетело более 190 человек. Самолет был заполнен на 85%. На бортах самолетов были как взрослые, так и дети, - поделился он.

Банин улетел в Турцию самым первым рейсом из Алматы, чтобы оценить всю ситуацию самостоятельно.

- Каждую неделю количество продаж увеличивается на 20-30%. Большинство наших клиентов приобретает туры именно в Турцию, другие клиенты предпочитают дождаться полетов в Египет и ОАЭ. На сегодняшний день из Алматы вылетает пять регулярных рейсов в неделю, из Нур-Султана запланированы два регулярных рейса в неделю. В июле добавятся чартерные рейсы: из Алматы два раза в неделю, из Нур-Султана также два раза в неделю, - отметил он.

В Турции, если у прибывающих температура выше 38 градусов, то туристов направляют в карантинную комнату для дальнейшего осмотра и сдачи теста ПЦР, уточнил Банин.

- Если тест на COVID-19 будет положительным, то пассажиры будут закрыты на 14-дневный карантин. Страховая компания будет брать на контроль эти случаи и покрывать их в рамках обязательного страхования туристов. Эта страховка включена во все турпакеты, - сказал он.

Казахстан с 20 июня возобновил международное авиасообщение. С этого момента казахстанцы смогут снова посещать Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию.

Ранее авиакомпания SCAT сообщила о возобновлении полетов в Турцию. Планируются рейсы Шымкент - Стамбул с 1 июля два раза в неделю, Актау - Стамбул с 1 июля три раза в неделю.

- На рейсах предусмотрены удобные стыковки с городами Казахстана. Билеты уже в продаже. На данный момент крайняя информация, которую получали: справки (об отсутствии коронавируса) не нужны, - уточнили в SCAT.

Авиакомпания Air Astana разрешила бесплатно перебронировать билеты на международные рейсы до конца года.



Источник: forbes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика