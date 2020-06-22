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В Алматы на месте блокпостов установят экологические посты

Просмотров:216 Опубликовано: Вчера, 20:16
В Алматы на месте блокпостов установят экологические посты
Фото из Сети интернет
Экопосты на въездах в мегаполис, где будут замерять уровень вредных веществ в выхлопных газах, появятся к осени текущего года.

На въездах в Алматы, где стояли блокпосты в период карантина, появятся экологические посты, сообщила руководитель Управления зелёной экономики города Наталья Ливинская.

"Это будет модернизированная и комфортная система, чтобы удобнее было автомобили замерять (концентрацию вредных веществ в выхлопах. – Авт.). Им будет удобнее подъезжать. Любых габаритов машину будем замерять. Будет также действовать и передвижной замер, они будут уже по городу. Штрафы за выхлопы будут предусмотрены. Сейчас мы запускаем процедуру, смотрим технические решения. Где-то к осени сможем установить. Экологические посты установим на всех въездах в город", – сообщила Наталья Ливинская.

В Управлении зелёной экономики отметили, что сегодня специалисты и общественники разрабатывают комплексный план мероприятий по улучшению состояния атмосферного воздуха в городе на 2020-2025 годы.

"К 2022 году ожидается снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с 123 тысяч тонн до 94 тысяч тонн, а к 2025 году, с учётом перевода ТЭЦ-2 на газ, планируется сократить выбросы до 48,4 тысячи тонн от всех источников загрязнения", – отметили в управлении.

В феврале представители экологических общественных организаций и гражданских инициатив опубликовали открытое письмо к акимату Алматы с требованием признать загрязнение воздуха главной проблемой города.


Источник: informburo.kz
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