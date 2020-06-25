Ещё 520 казахстанцев заболели коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 520 заболевших коронавирусной инфекцией.



Прирост составил 2,8%.



В разрезе регионов:



город Нур-Султан – 62 (1,8%)



город Алматы – 60 (1,7%)



Восточно-Казахстанская область – 48 (9,5%)



Западно-Казахстанская область – 46 (3,8%)



город Шымкент – 42 (3,0%)



Карагандинская область - 41 (2,1%)



Туркестанская область – 41 (6,3%)



Павлодарская область – 33 (6,2%)



Костанайская область – 26 (7,0%)



Акмолинская область – 23 (6,3%)



Актюбинская область – 22 (3,3%)



Атырауская область – 20 (1,3%)



Северо-Казахстанская область – 16 (5,9%)



Кызылординская область - 12 (2,1%)



Жамбылская область – 11 (1,8%)



Алматинская область – 10 (1,6%)



Мангыстауская область – 7 (1,6%)



Всего в стране выявлено 19285 заболевших.