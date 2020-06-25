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Врач назвал самую опасную летнюю обувь

Просмотров:291 Опубликовано: Сегодня, 09:07
Врач назвал самую опасную летнюю обувь
Фото: Мода
По его словам, следует обращать внимание на проработанность каркаса обуви.

Травматолог-ортопед назвал летнюю обувь, представляющую наибольшую опасность для ног, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Обувь на плоской подошве может стать причиной серьезной деформации стопы, - заявил травматолог-ортопед Пироговского центра Михаил Вихтар.
Специалист отмечает, что наибольшую опасность для ног летом с этой точки зрения представляют сланцы.

Летом за городом или в парке хорошо бы походить босиком, - советует Вихтар.
По его словам, следует обращать внимание на проработанность каркаса обуви. Необходимо, чтобы у стопы была поддержка с внутренней стороны, где расположен большой палец. При этом подошва не должна быть слишком жесткой. Рекомендуется использовать ортопедические стельки для обуви.

"Прекрасная идея - заниматься таким видом спорта, который позволил бы ногам побыть в их естественном состоянии", - отметил врач.


Источник: zakon.kz
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