Убивающая забота матери превратила дочь в дикарку





В Нижегородской области местная жительница 26 лет не выпускала дочь из дома, оберегая ее от возможных опасностей. Все эти годы женщины проживали в ужасных условиях. На отшельниц обратил внимание местный телеканал "Кстати".Героиня сюжета - 42-летняя Надежда Бушуева. У нее нет ни паспорта, ни образования - женщина окончила лишь 8 классов.Раньше это была обычная семья, но в один момент родительница перестала отпускать куда-либо дочь, даже на работу. "Держала дома. Она как дикарка", - рассказала одна из местных жительниц.Мать и дочь живут в разваливающемся доме. В жилище грязь, множество кошек и дохлые крысы. Не мылась Бушуева на протяжении 14 лет. Волосы она тоже не расчесывала, поэтому они превратились в сплошной колтун.На днях заболевшую пенсионерку госпитализировали, и дочь осталась один на один с окружающим миром, от которого давно отвыкла.Глава администрации Вачского района сообщил РИА Новости, что представители соцзащиты, участковый, соседи неоднократно пытались помочь семье, но их не пускали на порог."В принципе, они не доставляли обществу какого-то беспокойства. Жили своей жизнью странной. Мать пенсию получает, сходит в магазин, затоварится. Может, с год назад мать стала приходить к нам в администрацию деньги просить на питание. Мы стали выяснять, что да как, но она на контакт не идет, отвечает: "У нас все хорошо, не лезьте в нашу семью", - рассказал Василий Товарнов.Начальник отдела управления соцзащиты населения Лариса Михеева заявила, что Бушуева не инвалид, у нее нет психических заболеваний. "Она взрослый человек. Просто живет с мамой и привыкла к такому образу жизни", - сказала чиновница.Она добавила, что Надежде предложили помочь убрать в доме, привезли моющие средства, мешки для мусора, перчатки, но женщина отказалась от содействия и соцработников, и соседей.