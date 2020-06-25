Нужен ли второй карантин: За и Против

Есть ли способ прервать стремительный рост количества зараженных в Казахстане и стоит ли вообще его прерывать, рассуждают эксперты.



Жителям обеих столиц Казахстана март и апрель 2020 надолго запомнится пустыми улицами, оцепленными подъездами и изматывающей школьной «дистанционкой». Карантин и режим ЧП были введены 16 марта после обнаружения первых 10 заразившихся коронавирусом. К моменту снятия ограничений 11 мая количество больных превысило 5 тыс. При этом на вечер среды, 24 июня, ковид был выявлен у 18675 человек, из них 11882 выздоровели и 136 умерли.



Только за один день 23 июня было зарегистрировано 1096 бессимптомных носителей инфекции, не входящих в общую статистику. Можно сказать, что больницы Алматы и Нур-Султана захлебнулись в потоке пациентов, а многих горожан охватила паника — что делать, если заболеешь, а помощь не придет?



Все чаще стали звучать предложения снова ввести карантин, но на этот раз ещё более жесткий, с полной изоляцией жителей страны. Нужно ли это сейчас и почему, Forbes.kz спросил у экспертов в нескольких сферах, но ответить согласились только «здравоохранители». Так, экономист Жарас Ахметов переадресовал этот вопрос эпидемиологам и специалистам по вирусным заболеваниям. Он убежден, что «на первом месте должны стоять вопросы жизни и здоровья людей».



- Карантинные меры в Казахстане малоэффективны, - уверен консультант в сфере здравоохранения Али Нургожаев. - Это связано с двумя факторами. Во-первых, у нас ещё недостаточный уровень организации общества. И второе. Для эффективности карантина нужно, чтобы все жизнеобеспечивающие процессы, не только относящиеся к здравоохранению, но и экономические, были четко налажены. Такого у нас тоже нет.



Кроме того, есть и экономическая сторона вопроса: люди из малообеспеченных слоев, которые лишены средств и возможности зарабатывать, не будут соблюдать карантин просто потому, что у них нет такой возможности, добавил эксперт.



- Учитывая вышесказанное, жесткий карантин не нужен, он будет неэффективен, да и жестким не будет, - повторил Нургожаев. - Надо в корне менять подход.



По мнению консультанта, единственный выход — применить стратегию, описанную в его статье. Решение в том, чтобы сосредоточиться на группах риска: провести анализ летальных случаев, выявить закономерности по полу, возрасту и заболеваниям в анамнезе, и на эти группы направить 80-90% ресурсов. Именно пациенты с сопутствующими заболеваниями нуждаются в госпитализации. Пациенты с легким и средней тяжести течением болезни должны быть оставлены на попечение скорой помощи и амбулаторной службы.



- С моей точки зрения, карантин необходим, - не соглашается с первым экспертом профессор, президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин. - Не нужно чрезвычайное положение, не нужны запреты на работу, но нужны четкие требования: дистанция, правильная работа транспорта, разное время начала работы организаций, чтобы в автобусах люди находились на расстоянии метра. Мы должны снизить эту волну, иначе здравоохранение просто задохнется.



По мнению Локшина, карантин должен быть постоянно действующим — до тех пор, пока не будет разработано лекарство или вакцина от коронавируса либо не сформируется коллективный иммунитет.



- Но это жизненно необходимо, - настаивает медик. - Если будут заболевать в таком же объеме, но никакие арены не помогут. Заболеваемость должна развиваться постепенно.



Локшин призвал обратить внимание на места скопления людей и наказывать за нарушения требований режима. При соблюдении правил, считает он, все предприятия и организации, включая рестораны, смогут работать.



Дело не только в ограничениях, добавила предприниматель в области медицины и рекрутинга Салтанат Абильтаева. Бизнес очень тревожит отсутствие возможности хоть какого-то планирования — сегодня все находятся в ситуации полной неопределенности.



- Я не уверена, что завтра наш гастроэнтеролог не заболеет и не придется отменять все приемы, - объяснила она. - А если заболеет половина коллектива и всем нужно будет оплачивать больничные листы? Мало какой бизнес это выдержит.