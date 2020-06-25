Казахстан накрыла волна пневмонии

У болеющих не подтверждается коронавирус, но многие специалисты уверены, что дело именно в нём.



На минувшей неделе один за другим регионы Казахстана стали сообщать о наплыве больных пневмонией. Масштабы первоначально не были понятны, но постепенно органы здравоохранения стали характеризовать ситуацию как серьезную, иногда – как критическую. При этом в разных странах, которые столкнулись с подобными процессами, приходили к выводу, что причиной всплеска пневмонии является именно коронавирус, казахстанский Минздрав с выводами пока не спешит. Vласть обобщает, что понятно о всплеске заболеваемости пневмонии к этому моменту.



Тысячи заболевших



Пневмония – воспаление легочной ткани, вызванное, как правило, инфекциями – самое частое последствие коронавируса. Большинство пациентов, у которых COVID-19 проходит не в легкой форме, сталкиваются с развитием у них пневмонии, которая вызывает кислородную и дыхательную, реже – сердечную недостаточность.



Первой о резком увеличении числа заболевших пневмонией на минувшей неделе сообщила руководитель управления здравоохранения столицы Сауле Кисикова. По ее данным, если зимой в больницы поступало до 5 больных пневмонией в день, то с начала июня – до 250. К сегодняшнему дню в столице ситуация ухудшилась: в день в больницы поступают до 350-400 пациентов с пневмонией и коронавирусом, всего же пневмонию диагностируют у 600 человек ежедневно.



Кисикова не сообщала, сколько пациентов с пневмонией в столице скончалось с начала июня. Единственным регионом, где такие данные озвучили, является Актюбинская область.



Там на прошлой неделе в больницы попало 700 пациентов с пневмонией, 18 человек умерло. Руководители органов здравоохранения региона еще в конце недели назвали ситуацию критической.



В среду о том же заявили и в Мангистауской области. В регионе переполнены больницы: около 450 пациентов с пневмонией поступили в них в последние дни.



Чуть меньше заболевших - в Шымкенте, где власти говорят о контроле над ситуацией. Значительно больше больных пневмонией в Павлодарской области – почти тысяча человек попала в больницы за неделю, 70 человек находятся в реанимации.



Во всех случаях региональные управления здравоохранения говорят о том, что у больных пневмонией результаты ПЦР-теста на коронавирус показывают отрицательный результат. Тем не менее и они не исключают, что заболевание связано именно с коронавирусом. Об этом же говорят и специалисты.



«В сегодняшней ситуации я могу сказать, что пневмония - это проявление коронавирусной инфекции. Нельзя их разделять, нельзя сказать, вот это пневмония, а это коронавирус. Еще раз повторяю, пневмония - это проявление коронавирусной инфекции. То есть инфекция уже прошла через верхние дыхательные пути, через носоглотку, через трахеи, бронхи и уже попала в легкие. И там идет воспалительный процесс. Нужно обязательно исследовать природу этой пневмонии, пациента обследовать на ПЦР, собрать весь анамнез. Это пневмония коронавирусной этиологии», - заявила порталу Tengrinews.kz профессор кафедры инфекционных и тропических болезней КазНМУ имени Асфендиярова, доктор медицинских наук Равиля Егембердиева.



О том, что ПЦР-тесты на коронавирус могут давать ложноотрицательный результат по многим причинам говорили и в других странах. Так, главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы профессор Сергей Морозов объяснял газете «Известия»: «Анализ ПЦР зачастую не срабатывает в связи с тем, что у пациента забирают материал для него из носоглотки. Но если человек находится в стадии заболевания, когда инфекция уже опустилась ниже, в носоглотке вируса может не быть, надо искать его в бронхах. (…) К тому же получение результата ПЦР занимает достаточно много времени — минимум два дня. Нередко приходит отрицательный результат, в то время как у пациента могут быть проявления вирусной пневмонии».



Как сообщали изданию Bloomberg в Центре Прецизионной диагностики Бостонского университета, точно неизвестно, на который день течения болезни лучше проводить тестирование на коронавирус.



«Тестирование на вирус гриппа, к примеру, наиболее эффективно, когда пациент проявляет ранние симптомы, так как у вируса короткий инкубационный период. У COVID-19, похоже, инкубационный период намного дольше, и сейчас недостаточно данных о том, когда в течение болезни тест, вероятнее всего, будет положительным, - сказала изданию директор центра Кэтрин Клапперих. – Сейчас у нас нет достаточного количества данных о том, как болезнь проходит у населения, чтобы давать какие-то рекомендации. Мы создаем эти рекомендации в процессе».



Ученые из университета Джонса Хопкинса отмечают в своем исследовании, что ПЦР-тест в основном дает ложноотрицательный результат, если забор биоматериала взят на слишком ранних стадиях болезни. Наиболее верный результат, отмечают ученые, достигается на восьмой день после заражения. Тем не менее, даже при тестировании на восьмой день у 20% зараженных выходил ложноотрицательный результат – то есть, у каждого пятого инфицированного тест показывал, что вируса в крови нет.



Ложные результаты тестов также могут также объясняться ненадежностью производителя систем. Так, из-за погрешностей и низкого качества от китайского медицинского оборудования и тест-систем отказались Нидерланды, Испания и Турция, сообщает BBC. В конце марта испанское правительство объявило о покупке сотен тысяч тест-систем китайского производства, однако на практике почти 60 000 из них не смогли точно определить у пациента наличие или отсутствие коронавируса. С похожей проблемой столкнулось и турецкое правительство. Как сообщали представители специальной научной комиссии Минздрава страны по коронавирусу, точность приобретенных китайских тест-систем составляла от 30 до 35%.



Реакция Минздрава



Минздрав Казахстана с самого начала эпидемии коронавируса постановил, чтобы все заболевшие ОРВИ и пневмонией тестировалились на коронавирус, а уже в апреле считал вообще всех пациентов «условно зараженными».



Тем не менее в условиях резкого роста числа заболевших пневмониями по всей стране Минздрав пока никак не комментировал происходящее и не включал заболевших пневмонией в официальную статистику по коронавирусу – в нее по-прежнему добавляют только тех, у кого есть симптомы COVID-19 и положительный ПЦР-тест.



Ведомство также не ответило на несколько запросов Vласти об общем количестве заболевших пневмонией в Казахстане с начала июня и общем числе умерших от нее. О многочисленных случаях смерти сообщают обычные казахстанцы по всей стране, в том числе и в тех регионах, власти которых пока вовсе не представили никаких данных о росте заболеваемости пневмониями.



Кроме того, с прошлой недели, как минимум, в крупных городах Казахстана есть проблемы с тестированием на коронавирус – их не проводят частные лаборатории, а государственные выдают результаты с большими задержками. При этом, к примеру, в Алматы тестирование не проводят даже тем, у кого есть очевидные симптомы коронавируса, ОРВИ, бронхита, а также контактировавшим с зараженными, у которых уже подтверждено заболевание. Руководители региональных органов здравоохранения, признавая проблему с тестированием, никак не комментируют тот факт, что это неизбежно сказывается на статистике заболеваемости.



Мир прошел это раньше



Волны заболеваемости пневмониями прошли в этом году во многих странах и их власти действовали по-разному: некоторые сразу признавали, что всплеск вызван коронавирусом, другие, наоборот, это отрицали.



Зимой и весной в Таджикистане случилась резкая вспышка пневмонии – возрасло и количество заболевающих, и количество летальных случаев. Радио Озоди сообщало о переполненности инфекционных отделений страны пациентами с пневмонией. Власти страны до последнего продолжали настаивать, что в Таджикистане нет коронавируса.



В конце апреля в Душанбе направилась экспертная комиссия ВОЗ. За день до прибытия комиссии власти Таджикистана признали наличие коронавирусной инфекции в стране и заявили о 15-ти заболевших. Спустя три недели после регистрации первых случаев Таджикистан на некоторое время стал лидером Центральной Азии по числу умерших.



Как пишет Русская служба BBC, в апреле в России одновременно с ростом числа больных коронавирусом также стало расти количество пациентов, обращающихся с вирусной пневмонией. Если до пандемии COVID-19 ежедневно в больницы поступало около 500 человек с пневмонией, к началу апреля это количество возросло до 1300 человек в день.



Российские врачи объяснили это тем, что точность существующих тестов для выявления COVID-19 составляет около 70-80%.



«Теперь в первую очередь они (врачи – V) смотрят на результаты компьютерной томографии и не разделяют больных вирусной пневмонией и коронавирусом. Постепенно опыт московских врачей распространяется на всю Россию», – пишет издание.



Как объясняет в материале BBC сотрудник одной из частных лабораторий, 10% возможных неточностей возникает из-за погрешностей самого теста, еще 10% объясняет человеческий фактор – занесение зараженных образцов в «чистые» пробы из-за того, что сотрудник не сменил перчатки, а также – возможность того, что результаты окажутся перепутаны из-за ошибки сотрудника.



Пока только в двух регионах Казахстана заявили о том, что всплеск заболеваемости пневмониями является критическим, в остальных говорят о «тяжелой, но контролируемой ситуации». Официальных прогнозов о развитии ситуации медицинские власти страны не делают с конца апреля, когда были значительно превышены их предыдущие оценки.