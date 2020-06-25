Выплат 42 500 тенге больше не будет, но есть поддержка бизнеса

42 500 тенге были предусмотрены в период ЧП, 11 мая оно завершено. Сейчас выходные карантинные, но я не думаю, что это будет постоянно - Нурымбетов.



Правительство заменило поддержку граждан выплатами 42 500 тенге на налоговые послабления бизнеса. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов, сообщает корреспондент zakon.kz.



"42 500 тенге были предусмотрены в период ЧП, 11 мая оно завершено. Сейчас выходные карантинные, но я не думаю, что это будет постоянно. Еще раз хочу акцентировать внимание, что ситуация санитарно-эпидемиологическая сложная. Граждане не совсем в достаточной мере соблюдают требования санитарные, социальную дистанцию, личные гигиенические нормы. Поэтому сегодня как раз вводятся жесткие карантинные условия именно в выходные дни, чтобы не было в ущерб гражданам, которые работают, чтобы они в рабочие дни были на работе, имели возможность зарабатывать, а в выходные ужесточается карантин", - сообщил он.



При этом он отметил, что у бизнеса должны быть какие-то компенсации за "карантинные выходные". И по его словам, правительство готово к любым сценариям, связанным с пандемией, чтобы поддерживать как и бизнес, так и простых людей.



В правительстве уже принят ряд мер, такие как освобождение от уплаты различных налогов, обязательных платежей с применением коэффициента "0" до октября месяца. Уже действует ряд налоговых послаблений, предусмотрены меры по отсрочке налогов, кредитов. В целом на заседании госкомиссии были рассмотрены 43 системные меры именно поддержки бизнеса с точки зрения их нормального функционирования, обеспечения занятости, доходов населения, в том числе кредитование льготное МСБ на оборотные средства, на инвестиционные цели. И в этом отношении экономический блок правительства очень активно работает, - добавил Нурмыбетов.

Он также отметил, что 42 500 тенге в связи с очередным переходом на удаленку выплачиваться не будет. Причина – финансовая стабильность Фонда социального страхования.



На 42500 специально средств из бюджета не предусматривалось, были использованы средства самого Госфонда соцстрахования. Причем за счет продажи его активов, то есть тех ценных бумаг, финансовых инструментов, которые должны были быть вложены в соответствии с законодательством его активы. В этом плане нам очень хорошо помогал Нацбанк, он вовремя продавая, реализуя, погашая финансовые инструменты, необходимые средства. И в итоге фонд социального страхования потратил активов 322 млрд тенге. И 42 500 получили 4 млн 607 тысяч человек, - сообщил он и добавил, что именно таким образом финансовые возможности Фонда социального страхования уже ограничены.



По его словам, если в стране возникнет необходимость каких-то выплат, то это будет из другого источника.