Пользу морской соли в борьбе с коронавирусом изучат учёные

Ученые из Эдинбургского университета (Шотландия) предполагают, что обычная вода с солью может помочь уменьшить ранние симптомы и прогрессирование коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Evening Standard.



Отмечается, что морская соль может усилить противовирусную защиту клеток. Исследование, которое хотят провести ученые, основано на эксперименте 2019 года, в котором участники разделились на две группы. Первая группа полоскала горло и очищала нос водой с морской солью, а участники второй группы пытались победить простуду так, как они обычно это делали. В результате испытуемые из первой группы меньше страдали от кашля и насморка.



Теперь исследователи решили выяснить, может ли этот раствор также помочь при коронавирусе.



"Мы надеемся, что вода с морской солью окажется полезным решением для снижения воздействия и распространения инфекции", - сказала профессор Азиз Шейх.