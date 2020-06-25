Пустая трата денег: у 80% сдающих ПЦР-тест не подтверждается коронавирус – глава медцентра

Казахстанцам не стоит сдавать ПЦР-анализ, если нет симптомов коронавируса, сказал председатель правления Национального научного медицинского центра Абай Байгенжин.



Коронавирус не подтверждается в 75-80% случаев обращений по итогам ПЦР-анализа, рассказал председатель правления Национального научного медицинского центра Абай Байгенжин. Экспресс-тесты на COVID-19 он назвал "фейком".



"Мы одна из немногих организаций, которая проводит тестирование: ПЦР и ИФА-диагностику (иммуноферментный анализ на антитела). У нас подтверждается максимум 20-25%. Остальные 75-80% – люди, которые, может быть, пришли чисто для профилактики. Это пустая трата денег", - сказал Байгенжин на заседании общественного совета по коронавирусу.

Схожая ситуация и по компьютерной томографии (КТ), продолжил он.



"У нас две машины КТ. Мы с утра до вечера, даже ночью загружены. Подтверждается 10-15%. Каждый раз мы говорим: зачем вы проводите КТ? Она небезвредна для организма", - сказал Байгенжин.



Экспресс-тестам не стоит доверять, считает он. Единственными объективными тестами он назвал ПЦР и ИФА.



"Что касается экспресс-тестов за 15-20 минут. Мы выходили на две клиники в США, вышел я в институт Гюстава Русси Парижа. Все это абсолютная неправда. Не надо верить в экспресс-тест, это стопроцентный фейк", - озвучил он.

Научный медицинский центр 24 июня преобразован на период пандемии в инфекционную больницу, сообщил председатель правления.



"Все проблемы у нас связаны с тем, что коронавирус вызывает в организме массу изменений. Мы сегодня, скорее, лечим симптомы. Мы из больниц города принимаем самую тяжелую категорию пациентов, которые нуждаются в реанимации. У них раньше были хронические заболевания, сердечно-сосудистые патологии, сахарный диабет, многие другие заболевания. Больные страдают не от самого коронавируса, а от его последствий, так сказать", - поделился Байгенжин.



Он заключил, что казахстанцам надо максимально воздерживаться от самостоятельно приема лекарств и не сдавать ПЦР-анализ, если нет симптомов коронавируса.