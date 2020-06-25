«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 25 Июня
+26...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 403.58 KZT
  • €1 = 452.66 KZT
  • 1 RUB = 5.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Пустая трата денег: у 80% сдающих ПЦР-тест не подтверждается коронавирус – глава медцентра

Просмотров:769 Опубликовано: Сегодня, 15:34
Пустая трата денег: у 80% сдающих ПЦР-тест не подтверждается коронавирус – глава медцентра
Фото © Sputnik / Абзал Калиев
Казахстанцам не стоит сдавать ПЦР-анализ, если нет симптомов коронавируса, сказал председатель правления Национального научного медицинского центра Абай Байгенжин.

Коронавирус не подтверждается в 75-80% случаев обращений по итогам ПЦР-анализа, рассказал председатель правления Национального научного медицинского центра Абай Байгенжин. Экспресс-тесты на COVID-19 он назвал "фейком".

"Мы одна из немногих организаций, которая проводит тестирование: ПЦР и ИФА-диагностику (иммуноферментный анализ на антитела). У нас подтверждается максимум 20-25%. Остальные 75-80% – люди, которые, может быть, пришли чисто для профилактики. Это пустая трата денег", - сказал Байгенжин на заседании общественного совета по коронавирусу.
Схожая ситуация и по компьютерной томографии (КТ), продолжил он.

"У нас две машины КТ. Мы с утра до вечера, даже ночью загружены. Подтверждается 10-15%. Каждый раз мы говорим: зачем вы проводите КТ? Она небезвредна для организма", - сказал Байгенжин.

Экспресс-тестам не стоит доверять, считает он. Единственными объективными тестами он назвал ПЦР и ИФА.

"Что касается экспресс-тестов за 15-20 минут. Мы выходили на две клиники в США, вышел я в институт Гюстава Русси Парижа. Все это абсолютная неправда. Не надо верить в экспресс-тест, это стопроцентный фейк", - озвучил он.
Научный медицинский центр 24 июня преобразован на период пандемии в инфекционную больницу, сообщил председатель правления.

"Все проблемы у нас связаны с тем, что коронавирус вызывает в организме массу изменений. Мы сегодня, скорее, лечим симптомы. Мы из больниц города принимаем самую тяжелую категорию пациентов, которые нуждаются в реанимации. У них раньше были хронические заболевания, сердечно-сосудистые патологии, сахарный диабет, многие другие заболевания. Больные страдают не от самого коронавируса, а от его последствий, так сказать", - поделился Байгенжин.

Он заключил, что казахстанцам надо максимально воздерживаться от самостоятельно приема лекарств и не сдавать ПЦР-анализ, если нет симптомов коронавируса.


Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
mer (Посетители) Сегодня, 16:39
Статья не о чём,можно было и не сообщать об этом,т.к складывается картина полной беспомощности как государства так и власти перед ситуацией. За то можно включать громкоговорители ,и в открытые от жары окна горожан, на всю мощь изрыгать совершенно бесполезное чтиво,приносящее любому человеку только моральное угнетение.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика