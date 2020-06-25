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Как подать заявку на поступление в колледж через Egov.kz

Просмотров:111 Опубликовано: Сегодня, 16:35
Как подать заявку на поступление в колледж через Egov.kz
Фото: lifehacker.com.au
Директор Департамента цифровой трансформации образования МОН РК Канат Кенбай в ходе онлайн-конференции рассказал, как подать заявку на обучение в колледж через портал Egov.kz, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Министерство образования и науки в текущем году запустило услуги в электронном формате на портале Egov.kz. На портале есть отдел "Образование", входя туда, вы увидите раздел "Колледжи". Далее – раздел "Прием документов технического профессионального образования". При нажатии на него, прочтёте, какие услуги можно получить параллельно. Мы их объединили, оптимизировали", – сообщил спикер.

Он отметил, что через Egov.kz уже подано 140 заявок.

"Система позволит вам зарегистрироваться, пройти систему авторизации, после чего выйти на подачу заявки. После этого Egov отправляет заявку нам, в нашу систему МОН. Это централизованный прием заявок, министерство видит, какие заявки поступили", – дополнил Канат Кенбай.

Прием документов для поступления в колледжи начался с 20 июня.


Источник: kazpravda.kz
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