В Казахстане новый министр здравоохранения

Его кандидатура была одобрена 25 июня.



Комитетом по социально-культурному развитию Мажилиса согласована кандидатура Алексея Цоя для назначения на должность министра здравоохранения Республики Казахстан. Этот вопрос рассмотрен в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов».



По итогам принято заключение, в котором отмечается, что комитет по социально-культурному развитию Мажилиса считает возможным рекомендовать кандидатуру Цоя Алексея Владимировича для назначения на должность Министра здравоохранения Республики Казахстан. Об этом сообщил официальный сайт Мажилиса.



В тот же день указом главы государства Елжан Биртанов был освобожден от должности министра здравоохранения Республики Казахстан.



Напомним, 14 июня стало известно, что Елжан Биртанов заразился коронавирусом.