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В Казахстане пациентов с пневмонией, которую вызвал Covid-19, будут лечить на дому

Просмотров:1659 Опубликовано: Сегодня, 19:17
В Казахстане пациентов с пневмонией, которую вызвал Covid-19, будут лечить на дому
Фото из Сети интернет
При этом степень воспаления лёгких должна быть с небольшим объёмом поражения.

В Министерстве здравоохранения Казахстана разработали алгоритм ведения больных с коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях. Согласно этому документу, пациентов с пневмонией, которую вызвал Covid-19, будут лечить на дому.

Степень воспаления лёгких должна быть с небольшим объёмом поражения – до 30% распространённости при наличии компьютерной томографии. Среди симптомов: температура выше 38 градусов, приступообразный кашель, ощущение жжения в груди, одышка при физической нагрузке.

Госпитализировать в больницу таких пациентов будут, если температура не будет падать в течение 3-5 дней или в случае её появлении после кратковременной нормализации, усиления кашля. Экстренно заберут в инфекционный госпиталь при частоте дыхания более 24 в минуту, нарастании одышки, тахикардии – более 100 ударов в минуту.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 3 )

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mer (Посетители) Сегодня, 22:38
Короче, я понял так, если ваши лапки начинают дёргаться сами по себе, то надо начинать пробывать дозвониться в скорую, если они вообще возмут трубку...
 
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  • тишка
 Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 21:21
?
(
ну все места закончилися в больницах (
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • тишка
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 20:04
Не болейте, короче,.а то...
 
 

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