В Казахстане пациентов с пневмонией, которую вызвал Covid-19, будут лечить на дому

При этом степень воспаления лёгких должна быть с небольшим объёмом поражения.



В Министерстве здравоохранения Казахстана разработали алгоритм ведения больных с коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях. Согласно этому документу, пациентов с пневмонией, которую вызвал Covid-19, будут лечить на дому.



Степень воспаления лёгких должна быть с небольшим объёмом поражения – до 30% распространённости при наличии компьютерной томографии. Среди симптомов: температура выше 38 градусов, приступообразный кашель, ощущение жжения в груди, одышка при физической нагрузке.



Госпитализировать в больницу таких пациентов будут, если температура не будет падать в течение 3-5 дней или в случае её появлении после кратковременной нормализации, усиления кашля. Экстренно заберут в инфекционный госпиталь при частоте дыхания более 24 в минуту, нарастании одышки, тахикардии – более 100 ударов в минуту.