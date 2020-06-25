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Минздрав Казахстана разъяснил алгоритм лечения COVID-19 на дому

Просмотров:410 Опубликовано: Сегодня, 21:42
Минздрав Казахстана разъяснил алгоритм лечения COVID-19 на дому
Фото © Sputnik / Александр Кряжев
В Казахстане ввели "презумпцию коронавируса" – к проявлениям у пациента любого заболевания с симптомами коронавирусной инфекции относятся как к COVID-19 - вне зависимости от того, что показал ПЦР-тест. Именно поэтому нет надобности делать ПЦР-тесты, говорят врачи

В Минздраве Казахстана рассказали, как лечить легкую форму коронавируса на дому и представили четыре документа по наблюдению и лечению коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях:

Алгоритм ведения коронавирусной инфекции COVID-19 в амбулаторных условиях;
Памятка для пациентов на ПМСП;
Чек-лист пациента;
Критерии ранней выписки из стационара для продолжения лечения на дому.

Болезнь в легкой форме

По новому алгоритму пациенты с легкой формой могут находиться на домашнем карантине под наблюдением врача поликлиники по месту жительства и вести мониторинг своего здоровья.

"При легкой форме наблюдается повышение температуры тела до 38°С (или без повышенной температуры), общая слабость, недомогание, потливость, миалгия и ломота в теле, головная боль, першение в горле, кашель, нарушение вкуса и обоняния, диарея", - пояснила вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова.
Рекомендуется полупостельный режим, обильное дробное питье (30 мл на кг веса) – вода без газа, компоты, морсы, чай, бульон.

Памятка для пациентов с симптомами COVID-19


Минздрав Казахстана разъяснил алгоритм лечения COVID-19 на дому


Оценивается динамика симптомов в первые 5 дней заболевания. ‪

Через 5 дней‬ при сохранении повышенной температуры тела, слабости, появлении одышки при физической нагрузке назначается антибактериальная терапия: азитромицин 500 мг в 1-й день, затем по 250 мг в день ‪- 4 дня‬.

Парацетамол 500 мг или ибупрофен 200 мг при повышении температуры тела 38°C не чаще 3-4 раз в сутки.

Дополнительная терапия назначается врачом по согласованию с пациентом.

Лечение пневмонии

У пациентов с пневмонией с небольшим объемом поражения легких (до 30% распространенности при наличии КТ) наблюдается повышение температуры тела выше 38-38,5 С. Есть приступообразный кашель, ощущение жжения в груди, одышка при нагрузке.

"В этом случаем следует оставаться дома, предупредить работодателя и вести дневник самонаблюдения. Контроль за температурой, частотой пульса, дыхания. Связь с медработником ПМСП – дистанционно", - указала Бюрабекова.
Соблюдать полупостельный режим, обильное дробное питье. В профилактических дозах в течение 10-20 дней при высоком риске тромбозов рекомендуются антикоагулянты, перорально.

Антибактериальная терапия назначается врачом. Обязательно соблюдение режима обильного дробного питья (30 миллилитров на килограмм веса).

Также полезно лежать на животе не менее 1 часа 4 раза в день, при хорошей переносимости.

Хронические заболевания

Пациентам с сопутствующими заболеваниями, такими как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и другие, независимо от степени тяжести рекомендовано оставаться дома.

"Следите и записывайте свои показатели – температуру, частоту пульса и дыхания. При повышении температуры принимать парацетамол 500 мг или ибупрофен 200 миллиграммов не чаще 3-4 раз в сутки. Если хорошо переносите, то можете полежать на животе не менее 1 часа 4 раза в день", - говорит вице-министр Бюрабекова.
Важно ежедневно отмечать данные своего самочувствия в чек-листе пациента.

Соблюдать спокойствие и позитивный настрой. Если ведется четкий мониторинг симптомов, то заболевание легче контролировать и легче изменять лечение.

При ухудшении состояния обязательно сообщите врачу, предоставьте ваш чек-лист, чтобы врач смог быстро принять решение о дальнейшей тактике лечения.

Ранняя выписка

Рассмотрены и приняты критерии ранней выписки из стационара для продолжения лечения на дому.

"Исключение составляют пациенты с тяжелым и критическим течением", - уточнила Бюрабекова.

Если в течении ‪трех дн‬ей отсутствует повышенная температура, есть регрессия респираторных симптомов, объем поражения легких на КТ менее 50% (при наличии), то возможна выписка из больницы для лечения на дому.

"Даже при положительном результате контрольного ПЦР-тестирования и при наличии клинико-инструментальных критериев улучшения пациент может продолжать лечение в домашних условиях. В этом случае необходимы условия для изоляции, согласно постановлению главного государственного санитарного врача", - пояснила Бюрабекова.

Презумпция коронавируса

Не рекомендуется ходить по магазинам, гулять на улице и в других общественных местах, принимать гостей.

Также не стоит идти в лабораторию для сдачи тестов, анализов крови, когда вы считаете, что появились симптомы коронавирусной инфекции.

"У вас уже есть клинические проявления, и в период пандемии они расцениваются как проявления коронавирусной инфекции, независимо от положительного или отрицательного теста", - говорит замглавы Минздрава.
Запрещено посещать медицинские организации для проведения компьютерной томографии.

"Изменения в легких появляются в определенный период болезни, в который вы можете не попасть, а небольшие изменения не изменят тактику вашего лечения", - подчеркнула она.

Всем гражданам рекомендовано соблюдать инструкции, регулярно мыть руки, пользоваться одноразовыми салфетками, не пожимать рук и дистанцироваться.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 2 )

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mer (Посетители) Сегодня, 22:33
Vohazab,Лечение согласно утверждённому протоколу... Теперь он в массах... ХДЭ ВЗЯТЬ ПАРАЦЕТАМОЛ??? ЕГО НЕТ НИГДЕ...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • mer
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 21:59
То подъезды заваривали, то сидите дома. А где лекарства на лечение брать? В аптеках говорят ничего нет.
 
 

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