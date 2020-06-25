Минздрав Казахстана разъяснил алгоритм лечения COVID-19 на дому

Памятка для пациентов с симптомами COVID-19



В Казахстане ввели "презумпцию коронавируса" – к проявлениям у пациента любого заболевания с симптомами коронавирусной инфекции относятся как к COVID-19 - вне зависимости от того, что показал ПЦР-тест. Именно поэтому нет надобности делать ПЦР-тесты, говорят врачиВ Минздраве Казахстана рассказали, как лечить легкую форму коронавируса на дому и представили четыре документа по наблюдению и лечению коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях:По новому алгоритму пациенты с легкой формой могут находиться на домашнем карантине под наблюдением врача поликлиники по месту жительства и вести мониторинг своего здоровья."При легкой форме наблюдается повышение температуры тела до 38°С (или без повышенной температуры), общая слабость, недомогание, потливость, миалгия и ломота в теле, головная боль, першение в горле, кашель, нарушение вкуса и обоняния, диарея", - пояснила вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова.Рекомендуется полупостельный режим, обильное дробное питье (30 мл на кг веса) – вода без газа, компоты, морсы, чай, бульон.Оценивается динамика симптомов в первые 5 дней заболевания. ‪Через 5 дней‬ при сохранении повышенной температуры тела, слабости, появлении одышки при физической нагрузке назначается антибактериальная терапия: азитромицин 500 мг в 1-й день, затем по 250 мг в день ‪- 4 дня‬.Парацетамол 500 мг или ибупрофен 200 мг при повышении температуры тела 38°C не чаще 3-4 раз в сутки.Дополнительная терапия назначается врачом по согласованию с пациентом.У пациентов с пневмонией с небольшим объемом поражения легких (до 30% распространенности при наличии КТ) наблюдается повышение температуры тела выше 38-38,5 С. Есть приступообразный кашель, ощущение жжения в груди, одышка при нагрузке."В этом случаем следует оставаться дома, предупредить работодателя и вести дневник самонаблюдения. Контроль за температурой, частотой пульса, дыхания. Связь с медработником ПМСП – дистанционно", - указала Бюрабекова.Соблюдать полупостельный режим, обильное дробное питье. В профилактических дозах в течение 10-20 дней при высоком риске тромбозов рекомендуются антикоагулянты, перорально.Антибактериальная терапия назначается врачом. Обязательно соблюдение режима обильного дробного питья (30 миллилитров на килограмм веса).Также полезно лежать на животе не менее 1 часа 4 раза в день, при хорошей переносимости.Пациентам с сопутствующими заболеваниями, такими как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и другие, независимо от степени тяжести рекомендовано оставаться дома."Следите и записывайте свои показатели – температуру, частоту пульса и дыхания. При повышении температуры принимать парацетамол 500 мг или ибупрофен 200 миллиграммов не чаще 3-4 раз в сутки. Если хорошо переносите, то можете полежать на животе не менее 1 часа 4 раза в день", - говорит вице-министр Бюрабекова.Важно ежедневно отмечать данные своего самочувствия в чек-листе пациента.Соблюдать спокойствие и позитивный настрой. Если ведется четкий мониторинг симптомов, то заболевание легче контролировать и легче изменять лечение.При ухудшении состояния обязательно сообщите врачу, предоставьте ваш чек-лист, чтобы врач смог быстро принять решение о дальнейшей тактике лечения.Рассмотрены и приняты критерии ранней выписки из стационара для продолжения лечения на дому."Исключение составляют пациенты с тяжелым и критическим течением", - уточнила Бюрабекова.Если в течении ‪трех дн‬ей отсутствует повышенная температура, есть регрессия респираторных симптомов, объем поражения легких на КТ менее 50% (при наличии), то возможна выписка из больницы для лечения на дому."Даже при положительном результате контрольного ПЦР-тестирования и при наличии клинико-инструментальных критериев улучшения пациент может продолжать лечение в домашних условиях. В этом случае необходимы условия для изоляции, согласно постановлению главного государственного санитарного врача", - пояснила Бюрабекова.Не рекомендуется ходить по магазинам, гулять на улице и в других общественных местах, принимать гостей.Также не стоит идти в лабораторию для сдачи тестов, анализов крови, когда вы считаете, что появились симптомы коронавирусной инфекции."У вас уже есть клинические проявления, и в период пандемии они расцениваются как проявления коронавирусной инфекции, независимо от положительного или отрицательного теста", - говорит замглавы Минздрава.Запрещено посещать медицинские организации для проведения компьютерной томографии."Изменения в легких появляются в определенный период болезни, в который вы можете не попасть, а небольшие изменения не изменят тактику вашего лечения", - подчеркнула она.Всем гражданам рекомендовано соблюдать инструкции, регулярно мыть руки, пользоваться одноразовыми салфетками, не пожимать рук и дистанцироваться.