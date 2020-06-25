Кто такой Цой? Что известно о новом министре здравоохранения Казахстана

Чем знаменит преемник Елжана Биртанова.
25 июня Алексей Цой сменил на посту министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова. Уже бывший глава Минздрава все еще лечится от коронавируса, поэтому он попросил президента Касым-Жомарта Токаева освободить его от должности, на которой он находился более трех лет. Liter.kz расскажет все, что нужно знать о новом министре здравоохранения.
Одно можно сказать наверняка — Цоя ждет очень тяжелая работа на этой должности, особенно в нынешних реалиях, когда всем миром царит пандемия коронавируса.Достаточно ли опыта у нового главы Минздрава?
Цой начал свой карьерный путь в качестве врача хирурга-эндоскописта в 2001 году. Стоит отметить, что его предшественник, Елжан Биртанов, начал работать в медицине, ровно десятью годами ранее.
Далее, в 2002 году он был менеджер по развитию территории по Астане в фармацевтической компании «GlaxoSmithKline». На этой должности он проработал два года, параллельно работая в научных центрах Минздрава.
С 2006 по 2009 год он был генеральным секретарем ОО «Евроазиатское респираторное общество».
С 2007 по 2010 год он также являлся директор РГП «Центр внедрения современных медицинских технологий» Управления делами Президента Казахстана.
Новый глава Минздрава даже имеет небольшой опыт в журналистике — около года он являлся главным редактором журнала «Вестник МЦ УДП РК».
С 2011 по 2014 год Цой был главным врачом ГКП на ПХВ «Городская больница № 1» акимата Астаны.
Пять лет (2014-2019) он занимал должность вице-министра здравоохранения Казахстана. Чуть больше года он пробыл руководителем Медицинского Центра Управления Делами Президента Казахстана.
После этого он был назначен первый вице-министром здравоохранения Казахстана. Это было последней должностью Цоя перед заступлением на роль главы Минздрава.
Также известно, что с февраля 2017 года он является председателем Странового координационного комитета по работе с международными организациями.
Как видно, опыт у Цоя немалый, однако, стоит отметить, что его предшественник, Елжан Биртанов, может похвастаться более богатым трудовым резюме.Личная жизнь
Алексей Цой родился 2 апреля 1977 года в Чимкенте (прежнее название города Шымкент). Женат на
Цой Жанне Валентиновне, имеет двух детей. Владеет тремя языками — казахским, русским и английским.Что говорил Цой о коронавирусе
Поздравляя медицинских работников Казахстана с праздником, новый глава Минздрава высказал свое мнение о пандемии коронавируса:
«Сегодня, в период пандемии, когда особенно уязвимо наше общество, хочется сказать о самой благородной и востребованной профессии нашего времени. Думаю, в это непростое время весь мир убедился в ценности и значимости профессии медицинского работника.Несмотря на стремительное развитие технологий и самого общества, как никогда она стала у всех на виду, и именно сейчас служители медицины приняли на себя непростую нагрузку в борьбе с коронавирусом и предотвращением его распространения среди населения».
Цой отмечал ежедневный труд медицинских работников:
«В борьбе с невидимым противником, невзирая на жизненные обстоятельства, вы продолжаете трудиться и вносите свой неимоверный вклад в защиту нашего общества. Очень сложно подобрать такие слова, чтобы выразить всю благодарность и признание всем медикам! Сильным духом и стойким людям, что взяли на себя такую огромную ответственность. И как показало время, с такой работой не каждый справится и только вам она по плечу!»
Цой, от лица Медицинского центра Управления делами Президента РК, пожелал медработникам больше улыбок благодарных пациентов, крепкого здоровья, сил и терпения.Активный пользователь социальных сетей
Алексей Цой — большой любитель Facebook. (Личная страничка министра)
.
В социальной сети глава Минздрава сидит регулярно — он уже успел обратиться к своему предшественнику Елжану Биртанову:
«В это сложное для страны время Вы стояли на рубеже борьбы с коронавирусом. Ваша работа в регионах и в очагах инфекции, непосредственно с населением и специалистами привела к позитивным сдвигам в системе здравоохранения. К большому сожалению вирус не щадит никого. Искренне желаю Вам скорейшего выздоровления и возвращения в строй», — написал Цой.
Министр проводит время в социальной сети с пользой — там он размещает полезные лайфхаки о здоровье:
Именно такого рода контентом делится новый министр здравоохранения. Практически все его посты состоят из полезных советов о том, как держать себя в хорошей физической форме и не болеть.
Также Цой ведет свой собственный Telegram-канал под названием Medicine Online
. Там вы найдете целую гору полезной информации о здоровье, питании и спорте. Например, вы знали, что если вздремнуть хотя бы 26 минут после обеда, ваша продуктивность увеличится на 34%? Подпишитесь на канал нового министра здравоохранения и будете знать.
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