Как в Казахстане развивают спорт за счёт бюджетных денег?

На пропаганду здорового образа жизни, борьбу с вредными привычками и развитие спорта в Казахстане денег давно не жалеют. В регионах на эти цели выделяют сотни миллионов тенге и чуть ли не в половине случаев сами приглашают поставщиков. Корреспондент ИА «NewTimes.kz» Екатерина Мостовая изучила некоторые из лотов и узнала, сколько денег не жалеют в казахстанских областях и какие задачи ставят перед поставщиками, которые амбициозно берутся развивать казахстанский спорт.



Вот управление физической культуры и спорта ВКО приглашает поставщика после несостоявшейся закупки — до конца года нужно выполнять услуги по развитию водных видов спорта. Сумма приличная — 178 млн 571 тыс тенге.



«Развитие массового плавания среди детей, повышение уровня мастерства спортсменов и привитие молодежи к здоровому образу жизни в городе Семей по водным видам спорта: водное поло, синхронное плавание, прыжки в воду и плавание для участия в областных и республиканских соревнованиях», — говорится в техспецификации.



Поставщик будет выполнять полный цикл подготовки, начиная от питания и обслуживания бассейна и заканчивая проверкой на допинг.



Приглашенным поставщиком стало ТОО «Altay Athletics» — казахстанский профессиональный легкоатлетический клуб, действующий в ВКО и созданный по инициативе федерации легкой атлетики и областного акимата. Судя по всему, развитие водных видов спорта станет для клуба большим новым вызовом: сейчас в их составе нет пловцов, зато есть бегуны, прыгуны и метатели копья. Кстати, состав клуба внушает доверие: например, среди спортсменов — олимпийская чемпионка в тройном прыжке Ольга Рыпакова и 3-кратная победительница чемпионата Казахстана на марафонской дистанции Гульжанат Жанатбек.



В феврале управление спорта города Алматы выделило 82 млн 589 тыс тенге и тоже пригласило поставщика после неудавшейся закупки. Сумма на услуги по подготовке и развитию футзала в Алматы, обеспечению участия, завоеванию призовых мест в международных, городских и республиканских соревнованиях в 2020 году досталась ТОО «Кайрат 1995». Речь идет о футзальном клубе «Кайрат» — двукратном обладателе кубка УЕФА.



«Основные задачи — организация и подготовка детско-юношеских команд по футзалу (мини-футбол) г. Алматы, создание спортивного резерва для профессиональных футзальных команд для сборной Республики Казахстан по футзалу, обеспечение участия, завоевания призовых мест в спортивных соревнованиях различного уровня в 2020 году, в том числе подготовка членов команд к чемпионату Казахстана и международным соревнованиям. Охват не менее 180 детей и подростков в спортивных секциях», — вот так звучит часть технической спецификации.



Кстати, клубу прописали KPI, и управление спорта сможет уменьшить или же увеличить выделенный бюджет в зависимости показателей после соревнований.



Это же управление спорта в феврале провело еще одну госзакупку. И снова из одного источника. Возможно, дело в том, что по высоким критериям сложно найти достаточно потенциальных поставщиков, а, может, есть и другие причины. Как бы там ни было, в феврале ТОО «Алматы «Qazaq Kuresi» спорт клубы» получило 91 млн 816 тыс тенге на программу по развитию «Казақ күресi» как вида спорта в южной столице. Кстати, условия работы и KPI клубу установили весьма строгие. Вот чего ждут от поставщика:



— Развитие чувств патриотизма среди молодежи и юношей через занятие национальными видами спорта;



— Широкое распространение қазақ күресі с максимальным охватом молодежи и студентов;



— Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди населения



— Организация и проведение различных спортивных чемпионатов, соревнований, семинаров, сборов.



— Распространение қазақ күресі как национальной идеи;



— Повышение авторитета қазақ күресі на международной арене;



— Подготовка и участие команд по борьбе «Қазақ күресі» в чемпионатах, кубках РК, кубке конфедерации по «Қазақ күресі» РК, международных и иных соревнованиях;



— Подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса для национальной сборной команды РК по борьбе «Қазақ күресі».



И снова из одного источника. В апреле управление физкультуры и спорта Мангистауской области выделило 102 млн 678 тыс тенге на развитие дзюдо и пригласило ТОО «Клуб Қайсар Маңғыстау». Теперь организация обязана до конца года обеспечивать спортсменов всем необходимым для эффективных тренировок, проводить соревнования по дзюдо в области и обеспечивать участие дзюдоистов в спортивных мероприятиях.



Профильное управление Актюбинской области в начале июня выдало 50 млн тенге приглашенному поставщику ТОО «Профессионально-бойцовский клуб «Еркін күш» — за услуги по подготовке и участию членов сборной команды профессионально-смешанному единоборству (ММА) и панкратиону Казахстана среди мужских и женских команд на республиканских и международных соревнованиях от имени Актюбинской области на 2020 год.



В общем, как вы поняли, суммы на развитие спорта в регионах исчисляются десятками и сотнями миллионов тенге. 188 млн тенге на национальный вид спорта в Атырауской области, 573 млн тенге — на хоккей с шайбой в Акмолинской области, 67 млн тенге — на женский гандбол в Кызылординской области, 250 млн тенге на хоккей и 66 млн тенге на настольный теннис в Карагандинской области, 45 млн тенге — на дзюдо и бокс в СКО.



Развивать спорт и прививать здоровый образ жизни — это прекрасно. Единственный момент, который теперь интересен — как же будут проверять освоение выделенных бюджетов, учитывая, что проведение массовых спортивных мероприятий остается под большим вопросом чуть ли не до конца года.