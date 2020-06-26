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Огород в центре Нур-Султана: кто посадил картошку на левом берегу

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:23
Огород в центре Нур-Султана: кто посадил картошку на левом берегу
Фото: 77.astana-bilim.kz
Помимо картофеля на территории растут зелень, помидоры и огурцы.

Богатый урожай картофеля во дворе одной из столичных школ на левом берегу Нур-Султана привлек внимание горожан. В одном из пабликов социальной сети поинтересовались, в какой школе придумали такой импровизированный огород, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Оказалось, урожай посадили на территории школы-гимназии №77 Департамента образования Нур-Султана. Так, в казахстанских школах продолжают поддерживать экологическое движение и стараются научить детей правильным экопривычкам. Как сообщила корреспонденту директор школы-гимназии Гульжамал Байменова, овощи были посажены учителями географии и биологии.
"По проекту мы относимся к эко школе - это проект который внедрили в 2017 году. Поэтому мы проводим разные эксперименты: сажаем не только картофель, но и пшено, зелень, капусту, тыкву, помидоры, огурцы и сою. Обычно ученики сами сажают и сами ухаживают за растениями. В этом году карантин, поэтому мы с учителями географии, биологии и несколькими родителями все посадили сами. Выходили по несколько человек", - рассказала Байменова.

По ее словам, чтобы привлечь детей во время карантина к сезонному мероприятию, в школе объявили челлендж по подготовке рассады. Тем самым ученики не были расстроены, что пропустили ежегодное участие в высадке овощей. В итоге, в мае во дворе школы снова появился небольшой огород, который сегодня привлекает внимание горожан.

"Осенью соберем урожай и отдадим в школьную столовую. Эти продукты ученики будут использовать на уроках труда: будут готовить различные салаты. В прошлом году учеников научили мариновать огурцы, помидоры. Детям это очень нравится. Также, в этом году наши биологи решили провести эксперимент. Проводили его в онлаин-режиме. Они сделали настойку для удобрений", - добавила директор школы.

Огород в центре Нур-Султана: кто посадил картошку на левом берегу


Огород в центре Нур-Султана: кто посадил картошку на левом берегу


Огород в центре Нур-Султана: кто посадил картошку на левом берегу


Огород в центре Нур-Султана: кто посадил картошку на левом берегу



Источник: baigenews.kz
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