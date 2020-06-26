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Зарплаты госслужащих в Казахстане выросли на 20%

Просмотров:158 Опубликовано: Сегодня, 15:25
Зарплаты госслужащих в Казахстане выросли на 20%
Фото из Сети интернет
В первом квартале текущего года численность занятых в сфере государственного управления, обороны и обязательного социального обеспечения составила 494,4 тыс. чел. — на 0,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В разрезе регионов наибольшая численность занятых пришлась на Алматинскую область: 74,3 тыс. чел. — на 4,7% больше, чем годом ранее. В тройку ведущих по этому показателю регионов также вошли Восточно-Казахстанская область (46,1 тыс. чел.) и столица (41,8 тыс. чел.).

Зарплаты госслужащих в Казахстане выросли на 20%


Среднемесячная заработная плата сотрудников сферы госуправления, обороны и обязательного соцобеспечения в первом квартале 2020 года достигла 161,5 тыс. тг — на 20,4% больше, чем в соответствующем периоде 2019-го. Реальный рост зарплат в секторе составил 13,6%.

Наибольшую заработную плату сотрудники этой сферы получают в столице: 254,2 тыс. тг — на 18,1% больше, чем годом ранее. На второй строчке расположился Алматы со среднемесячной зарплатой 184,6 тыс. тг, плюс 28,4%. Замыкает ТОП-3 регионов Кызылординская область: 172,7 тыс. тг — на 14,4% больше, чем в первом квартале 2019 года.

Зарплаты госслужащих в Казахстане выросли на 20%


23 июня в стране отмечали День государственного служащего. Председатель Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова поздравила коллег и отметила особо отличившихся госслужащих, передаёт zakon.kz.

За значительный вклад в развитие государственной службы, успешное выполнение заданий особой важности и сложности в текущем году 72 государственных служащих были награждены ведомственной наградой агентства «Үздік мемлекеттік қызметші».

Зарплаты госслужащих в Казахстане выросли на 20%



Источник: ranking.kz
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Комментарии ( 1 )

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alanalda1 (Посетители) Сегодня, 16:19
Ну конечно! налоги же поднимают, почему бы себе зарплаты не поднять?
И возможности есть, сейчас примут закон НДС с 12% до 24% поднять, вот вам и гора денег в бюджет, можно шиковать, пока население... ждёт повышения зарплат!
 
 

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