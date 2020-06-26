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Производство туалетной бумаги в Казахстане выросло на 25 процентов

Просмотров:8 Опубликовано: Сегодня, 16:10
Производство туалетной бумаги в Казахстане выросло на 25 процентов
Фото из Сети интернет
Также выросло производство бумажных полотенец — на 2,5% за год.

Производство бумаги и бумажной продукции в РК за январь–май 2020 года в денежном выражении достигло 31,2 млрд тг, увеличившись по сравнению с январём–маем прошлого года на 19,8%. Индекс промышленного производства составил 114,8%.

Среди регионов РК по объёмам производства лидирует Алматинская область: 8,7 млрд тг. Одна из крупнейших компаний в регионе — ТОО «Kagazy Recycling», входящее в группу компаний Kazakhstan Kagazy. Следом идут Алматы (8,1 млрд тг) и Восточно-Казахстанская область (3,8 млрд тг), где расположены такие крупные компании по производству бумаги и бумажной продукции, как ТОО «Карина Трейдинг» и ТОО «Казполиграф».

Производство туалетной бумаги в Казахстане выросло на 25 процентов


В натуральном выражении производство коробок, ящиков и сумок из гофрированных бумаги или картона составило 43,4 тыс. тонн, рост за год — на 21,5%.

Производство туалетной бумаги — самого востребованного «коронавирусного» продукта — также заметно выросло: сразу плюс 24,8% за год, до 16 тыс. тонн.

Тем временем выпуск гофрированных перфорированных бумаги и картона сократился на 28,7%, до 13 тыс. тонн.

Производство туалетной бумаги в Казахстане выросло на 25 процентов


Среди регионов РК более половины объёма производства коробок, ящиков и сумок из гофрированных бумаги или картона приходится на Алматинскую область: 23,1 тыс. тонн. Следом идут город Алматы (9,5 тыс. тонн) и Восточно-Казахстанская область (6,2 тыс. тонн).

Объёмы производства гофрированных перфорированных бумаги и картона в рулонах или листах известны только в Павлодарской области (1,9 тыс. тонн) и Алматы (1,2 тыс. тонн). Подобные производства работают и в Алматинской, Восточно-Казахстанской и Актюбинской областях, причём именно на эти регионы приходится более 75% всего выпуска, однако данные по ним Комитет по статистике МНЭ РК не предоставил (конфиденциальны).

Производство туалетной бумаги в Казахстане выросло на 25 процентов


Источник: energyprom.kz
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