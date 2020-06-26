Юрту по цене квартиры планировали купить в Шымкенте

В антикоррупционной службе выявили договор на проведение мероприятий в Шымкенте с завышенными ценами. Об этом на брифинге сообщила офицер по особо важным делам департамента превенции агентства РК по противодействию коррупции Айнагуль Карипова, передает КТК.



«Шымкентский городской дом культуры закупил услуги у одного источника на проведение мероприятий в этноауле на сумму 334 млн тенге. Заключение прямого договора с поставщиком обосновано наличием свидетельства об авторском праве на сценарное произведение, однако интерес вызывают даты», ‒ рассказала Карипова.



Так, по ее словам, объект интеллектуальной собственности, то есть сценарий, был создан 1 марта, свидетельство зарегистрировано 3 марта, а пункт плана закупок указанных услуг 2 марта. Непосредственно сам договор был заключен 13 марта и уже 30% выплачено несмотря на ограничительные карантинные меры.



«В рамках договора запланировано восемь концертных программ. Только на установку 10 юрт выделено порядка 55 млн тенге. Одна из них приобретается по стоимости однокомнатной квартиры в Шымкенте за 6,5 млн тенге. Подобные закупки в других регионах проводятся как минимум два раза дешевле. На оформление всей декорации выделено более 200 млн тенге. Здесь вывод очевиден. Хочу отметить, что в связи с запретом на проведение массовых мероприятий, действие данного договора приостановлено», ‒ отметила офицер по особо важным делам.