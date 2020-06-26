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Казахстан возобновит авиасообщение с 11 странами

Просмотров:700 Опубликовано: Сегодня, 20:13
Казахстан возобновит авиасообщение с 11 странами
Фото:elements.envato.com
Казахстан возобновляет международные вылеты еще с рядом стран. Об этом сообщил главный санитарный врач республики на транспорте Садвакас Байгабулов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Расширен список стран первой и второй категорий, с которыми Казахстан возобновляет международные рейсы. В первую категорию добавились: Венгрия, Индия, Германия, Чехия и Малайзия. Для пассажиров, прибывших из стран первой категории, ограничений нет. Ранее в первую категорию были включены: КНР, Корея, Грузия, Япония и Таиланд.

К странам второй категории отнесены Египет, Украина, Польша, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Ранее сообщение было только с Турцией. Для пассажиров, прибывающих из стран второй категории, имеется следующее ограничение: при наличии справки на коронавирус - без ограничений, если справки нет, тогда вручается направление о прохождении ПЦР-анализа в течение 48 часов или 14-дневного домашнего карантина", - пояснил Байгабулов на брифинге в СЦК.

Он отметил, что справка действительна с момента ее получения, если не прошло пяти суток с момента пересечения госграницы.

"Следует отметить, что третья категория - это страны, которые не вошли в первую и вторую категории. Здесь авиарейсы запрещены. Эвакуационные и чартерные рейсы, прибывающие из третьей категории стран, если справка есть, освобождаются от ограничений, если справки нет, им также вручается уведомление о прохождении ПЦР-исследования. Или же на 14-дневный карантин", - добавил санврач.

С 20 июня, с момента возобновления международных авиарейсов, совершено в Казахстан из Турции 17 авиарейсов, прибыло 2163 пассажира, со справками было 465 человек.

"В процессе полета проводится анкетирование, в аэропорту проводится бесконтактная термометрия. У прибывших пассажиров температуры и других симптомов, не исключающих коронавирус, не было обнаружено", - сказал Байгабулов.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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kz1990 (Посетители) Сегодня, 23:05
Цитата: Актау362
По Мангыстауской области блокпосты,а самолетом,пожалуйте,куда пожелаете.Странно все это.

Это сейчас везде так,в любом Государстве кто уже летает за границу.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Василий Кравчук
 Актау362 (Посетители) Сегодня, 21:41
По Мангыстауской области блокпосты,а самолетом,пожалуйте,куда пожелаете.Странно все это.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Василий Кравчук
 Ingul (Посетители) Сегодня, 20:20
А я в Россию домой хочу, я так давно уже приехал. unsmile
 
 

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