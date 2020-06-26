Казахстан возобновит авиасообщение с 11 странами

Казахстан возобновляет международные вылеты еще с рядом стран. Об этом сообщил главный санитарный врач республики на транспорте Садвакас Байгабулов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Расширен список стран первой и второй категорий, с которыми Казахстан возобновляет международные рейсы. В первую категорию добавились: Венгрия, Индия, Германия, Чехия и Малайзия. Для пассажиров, прибывших из стран первой категории, ограничений нет. Ранее в первую категорию были включены: КНР, Корея, Грузия, Япония и Таиланд.



К странам второй категории отнесены Египет, Украина, Польша, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Ранее сообщение было только с Турцией. Для пассажиров, прибывающих из стран второй категории, имеется следующее ограничение: при наличии справки на коронавирус - без ограничений, если справки нет, тогда вручается направление о прохождении ПЦР-анализа в течение 48 часов или 14-дневного домашнего карантина", - пояснил Байгабулов на брифинге в СЦК.



Он отметил, что справка действительна с момента ее получения, если не прошло пяти суток с момента пересечения госграницы.



"Следует отметить, что третья категория - это страны, которые не вошли в первую и вторую категории. Здесь авиарейсы запрещены. Эвакуационные и чартерные рейсы, прибывающие из третьей категории стран, если справка есть, освобождаются от ограничений, если справки нет, им также вручается уведомление о прохождении ПЦР-исследования. Или же на 14-дневный карантин", - добавил санврач.



С 20 июня, с момента возобновления международных авиарейсов, совершено в Казахстан из Турции 17 авиарейсов, прибыло 2163 пассажира, со справками было 465 человек.



"В процессе полета проводится анкетирование, в аэропорту проводится бесконтактная термометрия. У прибывших пассажиров температуры и других симптомов, не исключающих коронавирус, не было обнаружено", - сказал Байгабулов.