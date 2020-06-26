Казахстан возобновит авиасообщение с 11 странами

Казахстан возобновляет международные вылеты еще с рядом стран. Об этом сообщил главный санитарный врач республики на транспорте Садвакас Байгабулов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Расширен список стран первой и второй категорий, с которыми Казахстан возобновляет международные рейсы. В первую категорию добавились: Венгрия, Индия, Германия, Чехия и Малайзия. Для пассажиров, прибывших из стран первой категории, ограничений нет. Ранее в первую категорию были включены: КНР, Корея, Грузия, Япония и Таиланд.
К странам второй категории отнесены Египет, Украина, Польша, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Ранее сообщение было только с Турцией. Для пассажиров, прибывающих из стран второй категории, имеется следующее ограничение: при наличии справки на коронавирус - без ограничений, если справки нет, тогда вручается направление о прохождении ПЦР-анализа в течение 48 часов или 14-дневного домашнего карантина", - пояснил Байгабулов на брифинге в СЦК.
Он отметил, что справка действительна с момента ее получения, если не прошло пяти суток с момента пересечения госграницы.
"Следует отметить, что третья категория - это страны, которые не вошли в первую и вторую категории. Здесь авиарейсы запрещены. Эвакуационные и чартерные рейсы, прибывающие из третьей категории стран, если справка есть, освобождаются от ограничений, если справки нет, им также вручается уведомление о прохождении ПЦР-исследования. Или же на 14-дневный карантин", - добавил санврач.
С 20 июня, с момента возобновления международных авиарейсов, совершено в Казахстан из Турции 17 авиарейсов, прибыло 2163 пассажира, со справками было 465 человек.
"В процессе полета проводится анкетирование, в аэропорту проводится бесконтактная термометрия. У прибывших пассажиров температуры и других симптомов, не исключающих коронавирус, не было обнаружено", - сказал Байгабулов.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz