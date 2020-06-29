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СМИ Казахстана тоже получат поддержку из-за коронавируса

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:01
СМИ Казахстана тоже получат поддержку из-за коронавируса
Фото из Сети интернет
Так, представителей СМИ освобождают от уплаты налогов и обязательных отчислений с фонда оплаты труда на период до 1 октября 2020 года.

Министр информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева рассказала о мерах поддержки отечественных средств массовой информации на период пандемии коронавирусной инфекции, передает корреспондент zakon.kz.

По словам главы МИОР, СМИ столкнулись с большими экономическими трудностями из-за пандемии.

В рамках антикризисных мер на сегодня Парламентом Республики Казахстан одобрены поправки в законодательство, предусматривающие освобождение от уплаты налогов и обязательных отчислений с фонда оплаты труда на период с 1 апреля до 1 октября 2020 года, - сообщила Аида Балаева во время отчетной встречи перед населением.
Кроме того, Парламентом был принят законопроект, которым предусматривается освобождение коммерческих теле-, радиоканалов от оплаты услуг аналогового и эфирного цифрового телерадиовещания на период с 1 июля по 31 декабря 2020 года.


Источник: zakon.kz
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