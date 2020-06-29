Как чиновники помогают новорождённым казахстанцам

В Казахстане после рождения ребенка женщине полагается несколько видов выплат, а еще небольшой сюрприз в виде аптечки с самым необходимым. Однако, как оказалось, многие казахстанки о такой коробочке и знать не знают. Корреспондент ИА «NewTimes.kz» изучила, что же все-таки полагается едва родившим женщинам в Казахстане.Для начала родившим казахстанкам полагаются разные выплаты, и одна из них — пособие по рождению ребенка.«С 1 апреля 2020 года размер пособия на рождение первого, второго, третьего ребенка повысился и составляет 105 564 тенге, на четвертого и более ребенка — 175 014 тенге. Так, по состоянию на 1 июня данное пособие получили 132,1 тыс человек на сумму 15,4 млрд тенге», — рассказали в Минтруда.В Казахстане есть еще и социальная поддержка по уходу за ребенком до года, которая оказывается как работающим, так и неработающим матерям.«Если мама ребенка не работает, то после рождения ей назначается пособие по уходу за ребенком до года, которое выплачивается каждый месяц. Размер пособия составляет от 16 002 тенге до 24 725 тенге. По состоянию на 1 июня данное пособие в среднем получили 138,2 тыс человек на сумму 14,7 млрд тенге», — уточняют в ведомстве.Если же мама ребенка работала и за нее поступали социальные отчисления, то она получает соцвыплаты из государственного фонда социального страхования.«Во-первых, выплата по беременности и родам, размер которой зависит от среднемесячного дохода женщины за последние 12 месяцев. По состоянию на 1 июня текущего года средний размер такой выплаты составил 479 425 тенге, в среднем получили 76,9 тыс человек на сумму 33,1 млрд тенге», — утверждают в министерстве.Еще одна выплата назначается по уходу за ребенком до одного года. Она составляет 40% от среднемесячного дохода за последние два года.«Средний размер данной выплаты по состоянию на 1 июня 2020 года составил 31 838 тенге, в среднем получили 280,7 тыс человек на сумму 38,2 млрд тенге. Помимо этого, государство субсидирует женщинам обязательные пенсионные взносы в размере 10% от среднемесячного дохода, учтенного при исчислении социальной выплаты. Это делается для того, чтобы у женщины не прерывались пенсионные накопления в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком», — добавили в ведомстве.Трудовой кодекс тоже предусматривает защиту работающих женщин, выходящих в декрет.«Не допускается расторжение трудового договора по основаниям сокращения штата, снижения объема работы по экономическим причинам, с беременными женщинами, предоставившими работодателю справку о беременности, с женщинами, имеющими детей до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет)», — пояснили в Минтруда.Однако по этому пункту легко могут возникнуть проблемы, если женщина официально не трудоустроена.Многие пользователи соцсетей наверняка не раз читали про Финляндию, в которой каждого новорожденного ждет целая коробка с полезными вещами. А сама коробка при этом может послужить кроваткой в первые месяцы жизни малыша.В Казахстане выдают подгузники для малышей. А еще детям положена аптечка, правда, как выяснилось в разгар нынешней пандемии, когда слова «градусник» и «хлоргексидин» стали обладать магнетическим эффектом, далеко не все знают о том, какой подарок им полагался от родной страны.«Вот какие прекрасные подарки ждут новорожденных в нашей стране. Особенно здесь радует РТУТНЫЙ ГРАДУСНИК, и это ребенку в 2020 году... Хлоргексидин, клизма, вата, мыло, дешевый крем, градусник для воды, вата и химичные подгузники.Какой позор министерству здравоохранения нашей страны! Мало того что платят нищенские суммы и только в первый год жизни, так еще такая насмешка в виде этой коробочки... Позор! Позор! Позор! Покажите это в европейских странах, финнам, например, или венграм. Стыдоба...» — написала девушка в группе «Алматы — Что? Где? Когда?» 27 июня.В комментариях вдруг выяснилось, что большинство казахстанок такую аптечку никогда не получали. Некоторые даже решили, что такая помощь выдана из-за пандемии.«Я бы сейчас душу продала за эту коробочку: в аптеках не найдешь ни термометра, ни хлоргексидина. А вы недовольны!» — возмутилась одна из женщин.«За всех своих детишек я таких подарков от государства не получала, живя в KZ. Так что будьте благодарны за то, что хоть что-то дарят».«Мне тоже ничего не давали. Так что дамочке еще повезло!»«Мне тоже ничего не дарили. Кто сказал, что должны что-то дарить?»Вот так выглядит большинство комментариев под возмущенным постом алматинки.Любопытно, что в начале этого года представители ФСМС давали комментарий «Комсомольской правде», подтверждая, что в Казахстане должны выдаваться специальные наборы для новорожденных:«Согласно перечню лекарственных средств и медицинских изделий, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельным категориям граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями на амбулаторном уровне, новорожденным предоставляется комплект по уходу за младенцем (аптечка новорожденного).К нему прилагаются руководство по уходу за детьми раннего возраста в семье на казахском и русском языках в одном экземпляре, национальный календарь прививок в одном экземпляре, водный термометр, медицинский термометр, стерильный бинт, слизеотсос для носовых путей, крем детский, мыло детское, антисептик для рук, оральные регидратационные соли, стерильная вата».