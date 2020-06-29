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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Организовать телепередачи с советами врачей по лечению КВИ предложил Токаев

Просмотров:222 Опубликовано: Сегодня, 17:11
Организовать телепередачи с советами врачей по лечению КВИ предложил Токаев
Фото из Сети интернет
Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил организовать ежедневные программы на телевидении с советами от врачей, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.

В ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции Токаев отметил, что от жителей поступает много жалоб из-за широкого распространения болезни.

′′Около 40 тысяч вопросов было задано на сайте www.coronavirus2020.kz. На сегодня ответили только на треть из них. В результате этого растет негативная и ложная информация. Это делает нашу работу еще более сложной", - сообщил Глава государства.

Токаев отметил, что подход к информационной работе должен быть кардинально изменен.

"Почему бы не организовать ежедневные программы по телевидению, где люди могли бы получать ответы на вопросы, консультации от врачей? До граждан необходимо довести протокол и алгоритм лечения", - подчеркнул Президент РК.


Источник: baigenews.kz
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Комментарии ( 2 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 18:29
Что то поздно встрепенулись и опять не в ту сторону! Открывайте больницы,делайте дополнительные койко-места ,что бы "самоизолированных" не было!
А то половина больных дома и гуляют по улицам.
 
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Aльберт (Посетители) Сегодня, 18:01
Да вы хотя бы для начала трёпку задали бы тем, кто пишет что нет угрозы и соблюдать ничего не нужно! А то с экрана будут говорить о мерах против вируса, а в интернетах будут писать, что это всё билгейц придумал. И что толку тогда???

Токаев сам сказал о том, что мы по-сути на войне. Ковид-диссиденты так называемые, это получается предатели и заслуживают самого строго наказания, я так считаю.

И половину нацфонда придётся всё же отдать. И не так, как с 42500, а звонок - уточнение, можете ли Вы снять деньги с баланса мобильного? -Могу. Перечисление. Всё.
 
 

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