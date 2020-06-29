Организовать телепередачи с советами врачей по лечению КВИ предложил Токаев

Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил организовать ежедневные программы на телевидении с советами от врачей, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.



В ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции Токаев отметил, что от жителей поступает много жалоб из-за широкого распространения болезни.



′′Около 40 тысяч вопросов было задано на сайте www.coronavirus2020.kz. На сегодня ответили только на треть из них. В результате этого растет негативная и ложная информация. Это делает нашу работу еще более сложной", - сообщил Глава государства.



Токаев отметил, что подход к информационной работе должен быть кардинально изменен.



"Почему бы не организовать ежедневные программы по телевидению, где люди могли бы получать ответы на вопросы, консультации от врачей? До граждан необходимо довести протокол и алгоритм лечения", - подчеркнул Президент РК.