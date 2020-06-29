Организовать телепередачи с советами врачей по лечению КВИ предложил Токаев

Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил организовать ежедневные программы на телевидении с советами от врачей, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.
В ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции Токаев отметил, что от жителей поступает много жалоб из-за широкого распространения болезни.
′′Около 40 тысяч вопросов было задано на сайте www.coronavirus2020.kz. На сегодня ответили только на треть из них. В результате этого растет негативная и ложная информация. Это делает нашу работу еще более сложной", - сообщил Глава государства.
Токаев отметил, что подход к информационной работе должен быть кардинально изменен.
"Почему бы не организовать ежедневные программы по телевидению, где люди могли бы получать ответы на вопросы, консультации от врачей? До граждан необходимо довести протокол и алгоритм лечения", - подчеркнул Президент РК.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz