Жёсткий карантин могут вернуть в Казахстане

Правительству и акимам регионов поручено мобилизовать все финансовые и инфраструктурные ресурсы для обеспечения необходимым лечением и лекарствами граждан.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил в течение двух дней внести предложения по возвращению к жёсткому карантину из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Акорды.



Касым-Жомарт Токаев на совещании с членами Правительства, руководителями государственных органов, акимами городов и областей отметил, что своевременно принятый жёсткий карантин позволил выиграть время и оттянуть пик эпидемии. Но почти сразу после снятия режима ЧП были ослаблены все карантинные меры.



"С момента снятия ограничений количество случаев КВИ увеличилось в семь раз. Во многом это связано с недостатками в работе государственных органов. Надо отметить, что система госуправления на центральном и местном уровне не подготовилась к эффективному функционированию вне режима ЧП. Межведомственная комиссия не справилась с поставленной перед ней задачей. Это надо признать. Министерство здравоохранения не смогло обеспечить координацию работы центральных и местных органов власти", – сказал президент.



Он заявил, что несвоевременные и малоэффективные меры на местах привели к распространению вируса в трудовых коллективах, на системообразующих производствах. В качестве примера он привёл Тенгизское месторождение в Атырауской области, где зарегистрировано 1222 случая коронавирусной инфекции.



"В Алматы имеет место высокая заболеваемость не только среди граждан, но особенно среди медработников. Многие столичные организации продолжали нарушать санитарные требования. В регионах наблюдается острый дефицит больничных коек, медицинских кадров, лекарственных средств, медицинского оборудования", – сказал глава государства.



Касым-Жомарт Токаев поручил



Касым-Жомарт Токаев полагает, что Межведомственная комиссия не смогла в полной мере обеспечить необходимую оперативную и жёсткую координацию, мониторинг и контроль исполнения.



"Поручаю все решения по борьбе с пандемией, устранению негативных социальных и экономических эффектов вырабатывать в рамках соответствующей Государственной комиссии под руководством премьер-министра. Госкомиссия должна обеспечить централизованный контроль распределения критических ресурсов. С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жёсткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае текущего года", – заявил президент.



Касым-Жомарт Токаев также поручил повысить эффективность лабораторных исследований, решить вопросы с бесперебойными поставками реагентов и расходных материалов, увеличить количество и мощности ПЦР-лабораторий.



"Граждане справедливо жалуются на огромные очереди около лабораторий, несоблюдение в очередях санитарных норм. Всё это несёт прямые риски заражения. Поэтому проводить ПЦР-тест следует строго по онлайн-записи или через call-центр в целях предупреждения заражения и обеспечения централизованного распределения и учёта. Крайне важно развернуть мобильные лаборатории для работы в очагах инфекции, особенно в сельской местности, и выделить средства на дальнейшее развитие мобильных служб", – сказал он.



Глава государства отметил важность обеспечения необходимым лечением и лекарствами граждан. Для этого Правительству и акимам регионов поручено мобилизовать все финансовые и инфраструктурные ресурсы.



"Поручаю до конца июля на 50 % увеличить количество инфекционных коек, имея в виду наступление второй волны пандемии. Для этого регионам нужно использовать все резервы, в том числе частной и ведомственной медицины. Поручаю Правительству в течение пяти дней решить вопрос обеспечения лекарственными препаратами", – поручил Касым-Жомарт Токаев.



Акиматам



Акиматам поручено мобилизовать все ресурсы для обеспечения лечением и лекарствами граждан./ Фото с сайта Акорды

Акимам и министрам поручено пересмотреть бюджеты и отказаться от всех ненужных трат – конференций, круглых столов, торжественных мероприятий, консалтинговых и PR-услуг. Эти деньги должны направляться на реальную борьбу с эпидемией. Глава государства отметил необходимость поддержания стабильности цен и доступности продуктов для населения, обеспечения занятости и экономической активности, развития цифровых технологий. Планомерно и полноценно должен выполняться комплексный план по восстановлению экономического роста.



Касым-Жомарт Токаев призвал Правительство наряду с принятием экстренных мер начать подготовку к длительной пандемии коронавируса. В этой связи поручено разработать Национальный план по защите жизни и здоровья казахстанцев на среднесрочную перспективу.



"Да, это опасное заболевание, для лечения которого ещё нет вакцины. Но при этом не стоит поддаваться панике и, тем более, допускать противоправные действия, оскорблять врачей и нарушать санитарный режим. Больные не должны впадать в тревогу и пессимизм. Наряду с лечением, хорошее физическое и духовное состояние человека способствуют его быстрому исцелению. Прошу придерживаться рекомендаций и требований Министерства здравоохранения и санитарных врачей. Все наши усилия направлены на сохранение главного богатства нашей страны – жизни и здоровья граждан Республики Казахстан", – заключил глава государства.