Контролировать цены на продукты в период пандемии поручил министрам и акимам Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акимам и министрам пересмотреть бюджеты и отказаться от всех ненужных трат — конференций, круглых столов, торжественных мероприятий, консалтинговых и PR-услуг, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на сайт Акорды.



Президент подчеркнул, что эти деньги должны направляться на реальную борьбу с эпидемией.



Кроме того, глава государства отметил необходимость поддержания стабильности цен и доступности продуктов для населения, обеспечения занятости и экономической активности, развития цифровых технологий.



Планомерно и полноценно должен выполняться Комплексный план по восстановлению экономического роста. Эти вопросы должны быть на особом контроле у каждого акима.