«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 29 Июня
+23...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 403.83 KZT
  • €1 = 455.12 KZT
  • 1 RUB = 5.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Контролировать цены на продукты в период пандемии поручил министрам и акимам Токаев

Просмотров:393 Опубликовано: Сегодня, 19:21
Контролировать цены на продукты в период пандемии поручил министрам и акимам Токаев
Фото: pixabay.com
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акимам и министрам пересмотреть бюджеты и отказаться от всех ненужных трат — конференций, круглых столов, торжественных мероприятий, консалтинговых и PR-услуг, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на сайт Акорды.

Президент подчеркнул, что эти деньги должны направляться на реальную борьбу с эпидемией.

Кроме того, глава государства отметил необходимость поддержания стабильности цен и доступности продуктов для населения, обеспечения занятости и экономической активности, развития цифровых технологий.

Планомерно и полноценно должен выполняться Комплексный план по восстановлению экономического роста. Эти вопросы должны быть на особом контроле у каждого акима.


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
2garin (Посетители) Сегодня, 22:12
Акимат опубликуйте через Ладу и другие источники ДАТЫ проверки в магазины и время, чтоб я с вами ходил закупался по заниженным ценам во время показухи...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Neo_85
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 21:14
Ахахаха ну ну наши Акиматовцы уже бегут контролировать цены на продукты,аж тапочки теряют и спотыкаются,бегут в магазины Дана,Дина,Лидер и Алтын rofl
Они не смогли проконтролировать аптеки,что уже говорить про магазины? stena
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • kz1990
  • Neo_85
 Neo_454 (Посетители) Сегодня, 20:29
Ни разу не встречал на торговых площадях окима или министра.
Одинаково, если бульдозеристу поручить контролировать строительство атомных подводных лодок.
Когда то царь Соломон в рубище дервиша по городу ходил, но то был царь Соломон.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • kz1990
  • Neo_85
  • 2garin
 zhanino (Посетители) Сегодня, 20:26
Сегодня мука уже подорожала в магазинах
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика