Казахстанские тенге продают через AliExpress

На популярной виртуальной торговой площадке AliExpress, занимающейся в основном реализацией китайских товаров, появились объявления о продаже казахстанских монет тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.На Aliexpress есть магазины, которые занимается продажей редких коллекционных монет и казначейских бумаг разных стран. Среди предложений есть и памятные монеты Замбии, и старинные монеты Японии, и даже советские почтовые марки.Казахстанцы заметили еще один товар - монеты тенге. Монета номиналом пять тенге стоит от 20 до 40 американских центов, или около 80-160 тенге.Пять монет номиналом 50, 20, 10, 5 и 2 тенге обойдутся покупателю в почти 4 доллара. А набор из семи монет номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 тенге стоит больше 6 долларов - почти 2,5 тысячи тенге.Судя по отзывам, казахстанские монеты приобрели коллекционеры из Италии, Турции, Испании, Бразилии, Великобритании, Германии, Украины, Израиля и даже России.Большинство отзывов положительные. Один покупатель назвал пятитенговую монету "милой".