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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанские тенге продают через AliExpress

Просмотров:749 Опубликовано: Сегодня, 09:20
Казахстанские тенге продают через AliExpress
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
На популярной виртуальной торговой площадке AliExpress, занимающейся в основном реализацией китайских товаров, появились объявления о продаже казахстанских монет тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На Aliexpress есть магазины, которые занимается продажей редких коллекционных монет и казначейских бумаг разных стран. Среди предложений есть и памятные монеты Замбии, и старинные монеты Японии, и даже советские почтовые марки.

Казахстанцы заметили еще один товар - монеты тенге. Монета номиналом пять тенге стоит от 20 до 40 американских центов, или около 80-160 тенге.

Пять монет номиналом 50, 20, 10, 5 и 2 тенге обойдутся покупателю в почти 4 доллара. А набор из семи монет номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 тенге стоит больше 6 долларов - почти 2,5 тысячи тенге.

Судя по отзывам, казахстанские монеты приобрели коллекционеры из Италии, Турции, Испании, Бразилии, Великобритании, Германии, Украины, Израиля и даже России.

Большинство отзывов положительные. Один покупатель назвал пятитенговую монету "милой".

Казахстанские тенге продают через AliExpress


Казахстанские тенге продают через AliExpress


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • leo529
 tolk (Посетители) Сегодня, 11:56
Хоть гдето курс у нашей тенгушки нормальный.
 
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  • kz1990
 mer (Посетители) Сегодня, 10:51
"Гордость" аж зашкаливает, но печаль в том, что продаётся всё и вся, даже страна с её жителями...
 
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  • kz1990
 Ingul (Посетители) Сегодня, 10:38
И еще можно сверлить в низ по две дырочки и продавать как пуговицы. uhmylka
 
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John Wick (Посетители) Сегодня, 10:36
Молодец Aльберт,
 
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Aльберт (Посетители) Сегодня, 09:36
Да уже лет пять назад, как первый раз увидел на али такие объявления.
 
 

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