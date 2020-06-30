В Казахстане запускается новая программа – «Цифровое образование»

«Цифровое образование» – это программа по обучению цифровым навыкам и подготовке IT-специалистов. Масштабный запуск должны обеспечить МОН и министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
Программа по обучению цифровым навыкам "Цифровое образование" запускается в Казахстане. Об этом сообщил премьер-министр Аскар Мамин на заседании правительства во вторник.
"Важно не только готовить кадры с IT-компетенциями, но и адаптировать навыки работающих граждан к цифровизации, повышать их цифровую грамотность. Все казахстанцы должны уметь работать на цифровых площадках, получать электронные услуги. Запускается новый проект "Цифровое образование"– программа по обучению цифровым навыкам и подготовке IT-специалистов", - сказал Мамин.
"Необходимо разработать программы по обучению цифровых навыкам, подготовки и переподготовки IT-специалистов. Масштабировать опыт передовых вузов по подготовке IT-специалистов в региональные университеты и колледжи", - отметил глава правительства.
Надо учесть опыт и предложения Международного финансового центра "Астана", активизировать работу по обновлению образовательных программ в соответствии с новыми профессиональными стандартами, добавил Мамин.
Постепенно цифровая грамотность становится обязательной частью базовых навыков, из года в год растет потребность в цифровых компетенциях, отметил он.
В учебных заведениях Казахстана ежегодно выпускается более 50 тысяч IT-специалистов, ежегодно увеличивается объем госзаказа. В регионах созданы 16 центров компетенций по IT- технологиям.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.