В Казахстане запускается новая программа – «Цифровое образование»

«Цифровое образование» – это программа по обучению цифровым навыкам и подготовке IT-специалистов. Масштабный запуск должны обеспечить МОН и министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.



Программа по обучению цифровым навыкам "Цифровое образование" запускается в Казахстане. Об этом сообщил премьер-министр Аскар Мамин на заседании правительства во вторник.



"Важно не только готовить кадры с IT-компетенциями, но и адаптировать навыки работающих граждан к цифровизации, повышать их цифровую грамотность. Все казахстанцы должны уметь работать на цифровых площадках, получать электронные услуги. Запускается новый проект "Цифровое образование"– программа по обучению цифровым навыкам и подготовке IT-специалистов", - сказал Мамин.



"Необходимо разработать программы по обучению цифровых навыкам, подготовки и переподготовки IT-специалистов. Масштабировать опыт передовых вузов по подготовке IT-специалистов в региональные университеты и колледжи", - отметил глава правительства.



Надо учесть опыт и предложения Международного финансового центра "Астана", активизировать работу по обновлению образовательных программ в соответствии с новыми профессиональными стандартами, добавил Мамин.



Постепенно цифровая грамотность становится обязательной частью базовых навыков, из года в год растет потребность в цифровых компетенциях, отметил он.



В учебных заведениях Казахстана ежегодно выпускается более 50 тысяч IT-специалистов, ежегодно увеличивается объем госзаказа. В регионах созданы 16 центров компетенций по IT- технологиям.