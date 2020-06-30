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В Казахстане запускается новая программа – «Цифровое образование»

Просмотров:116 Опубликовано: Сегодня, 10:17
В Казахстане запускается новая программа – «Цифровое образование»
Фото © Sputnik / Владислав Воднев
«Цифровое образование» – это программа по обучению цифровым навыкам и подготовке IT-специалистов. Масштабный запуск должны обеспечить МОН и министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Программа по обучению цифровым навыкам "Цифровое образование" запускается в Казахстане. Об этом сообщил премьер-министр Аскар Мамин на заседании правительства во вторник.

"Важно не только готовить кадры с IT-компетенциями, но и адаптировать навыки работающих граждан к цифровизации, повышать их цифровую грамотность. Все казахстанцы должны уметь работать на цифровых площадках, получать электронные услуги. Запускается новый проект "Цифровое образование"– программа по обучению цифровым навыкам и подготовке IT-специалистов", - сказал Мамин.

"Необходимо разработать программы по обучению цифровых навыкам, подготовки и переподготовки IT-специалистов. Масштабировать опыт передовых вузов по подготовке IT-специалистов в региональные университеты и колледжи", - отметил глава правительства.

Надо учесть опыт и предложения Международного финансового центра "Астана", активизировать работу по обновлению образовательных программ в соответствии с новыми профессиональными стандартами, добавил Мамин.

Постепенно цифровая грамотность становится обязательной частью базовых навыков, из года в год растет потребность в цифровых компетенциях, отметил он.

В учебных заведениях Казахстана ежегодно выпускается более 50 тысяч IT-специалистов, ежегодно увеличивается объем госзаказа. В регионах созданы 16 центров компетенций по IT- технологиям.


Источник: sputniknews.kz
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