Медведя приговорили к смертной казни за нападение на туристов

Дата казни медведя еще не назначена.



Власти Италии приговорили медведя к смертной казни после того, как он напал на двух туристов, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.



Фабио Миссерони вместе со своим 28-летним сыном Кристианом отправились на прогулку в Монте-Пеллере на прошлой неделе.



В один момент мужчины столкнулись с бурым медведем. Животное напало на Кристиана, его отец прыгнул на медведя, чтобы позволить сыну убежать. Во время схватки, 59-летний мужчина сломал ногу в трех местах.



В конце концов Кристиану удалось отпугнуть медведя криками.



После этого инцидента губернатор автономной области Трентино Маурицио Фугатти подписал указ, разрешающий казнить медведя за нападение на мужчин.



Этот указ вызвал критику и возмущение со стороны защитников животных.



Итальянское отделение Всемирного фонда дикой природы запустило онлайн-петицию, которая к настоящему времени собрано 22 000 подписей.



В петиции говорится, что обстоятельства нападения животного неизвестны до конца, и его убийство не опрадано.



Это не первый медведь, приговоренный к смерти в Трентино. По этой причине "автоматическая" выбраковка всех медведей, вовлеченные в инциденты с людьми, должна быть прекращена. Медведи делают то, чему их научила природа. Они должны продолжать жить свободно в своем доме, - говорится в тексте.



Министр окружающей среды Италии лично написал губернатору, чтобы убедить его не убивать медведя.



Дата казни медведя еще не назначена.