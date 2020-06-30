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Медведя приговорили к смертной казни за нападение на туристов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:10
Медведя приговорили к смертной казни за нападение на туристов
Фото: pixabay.com
Дата казни медведя еще не назначена.

Власти Италии приговорили медведя к смертной казни после того, как он напал на двух туристов, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Фабио Миссерони вместе со своим 28-летним сыном Кристианом отправились на прогулку в Монте-Пеллере на прошлой неделе.

В один момент мужчины столкнулись с бурым медведем. Животное напало на Кристиана, его отец прыгнул на медведя, чтобы позволить сыну убежать. Во время схватки, 59-летний мужчина сломал ногу в трех местах.

В конце концов Кристиану удалось отпугнуть медведя криками.

После этого инцидента губернатор автономной области Трентино Маурицио Фугатти подписал указ, разрешающий казнить медведя за нападение на мужчин.

Этот указ вызвал критику и возмущение со стороны защитников животных.

Итальянское отделение Всемирного фонда дикой природы запустило онлайн-петицию, которая к настоящему времени собрано 22 000 подписей.

В петиции говорится, что обстоятельства нападения животного неизвестны до конца, и его убийство не опрадано.

Это не первый медведь, приговоренный к смерти в Трентино. По этой причине "автоматическая" выбраковка всех медведей, вовлеченные в инциденты с людьми, должна быть прекращена. Медведи делают то, чему их научила природа. Они должны продолжать жить свободно в своем доме, - говорится в тексте.

Министр окружающей среды Италии лично написал губернатору, чтобы убедить его не убивать медведя.

Дата казни медведя еще не назначена.


Источник: zakon.kz
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