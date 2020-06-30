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Министр здравоохранения обратился к казахстанцам

Просмотров:706 Опубликовано: Сегодня, 12:07
Министр здравоохранения обратился к казахстанцам
Фото из Сети интернет
Министр здравоохранения Алексей Цой обратился к казахстанцам по поводу эпидемии коронавируса. Он заверил, что у правительства есть план, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Мы все хорошо знаем пять золотых правил санитарных норм: носить маски и перчатки, мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать посещения мест массового скопления людей, не здороваться, не обниматься при встречах. А на практике мы видим, что эти меры не всегда и не везде соблюдаются гражданами", - сказал Цой на брифинге в СЦК.

По его словам, строгое соблюдение этих норм может сохранить жизнь и здоровье людей.

"Уважаемые соотечественники, миграция инфекции среди населения нарастает, и, возможно, потребуются меры, необходимые для разрыва цепи массового распространения среди населения, возврата и достижения стабильного плато заболеваемости. Конечно, это не полный список проблем, волнующих наших граждан, но еще раз подчеркну, у правительства есть четкое видение по планомерному выходу из сложившейся ситуации и разработан детальный план неотложных мер для стабилизации ситуации по COVID-19", - заявил министр.

Также он отметил самоотверженный труд медицинских работников в столь тяжелое время. Оставив свои семьи и близких, они продолжают в условиях риска оказывать медицинскую помощь.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Username (Посетители) Сегодня, 13:14
"Уважаемые соотечественники, миграция инфекции среди населения нарастает,

А вот не надо было открывать рейсы из самых завирусованных городов.

За 2 месяца карантина не могли нормально все проработать, за то какие красивые фото и видео отчёты были с обработкой улиц
 
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 Guz (Посетители) Сегодня, 12:48
Министр новы,а речи старые,лабуда. Признался бы сразу мы бессильны и дальше по тексту.
 
 

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