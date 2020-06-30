Министр здравоохранения обратился к казахстанцам

Министр здравоохранения Алексей Цой обратился к казахстанцам по поводу эпидемии коронавируса. Он заверил, что у правительства есть план, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Мы все хорошо знаем пять золотых правил санитарных норм: носить маски и перчатки, мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать посещения мест массового скопления людей, не здороваться, не обниматься при встречах. А на практике мы видим, что эти меры не всегда и не везде соблюдаются гражданами", - сказал Цой на брифинге в СЦК.



По его словам, строгое соблюдение этих норм может сохранить жизнь и здоровье людей.



"Уважаемые соотечественники, миграция инфекции среди населения нарастает, и, возможно, потребуются меры, необходимые для разрыва цепи массового распространения среди населения, возврата и достижения стабильного плато заболеваемости. Конечно, это не полный список проблем, волнующих наших граждан, но еще раз подчеркну, у правительства есть четкое видение по планомерному выходу из сложившейся ситуации и разработан детальный план неотложных мер для стабилизации ситуации по COVID-19", - заявил министр.



Также он отметил самоотверженный труд медицинских работников в столь тяжелое время. Оставив свои семьи и близких, они продолжают в условиях риска оказывать медицинскую помощь.