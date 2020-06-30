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Коронавирус в Казахстане будут лечить по-новому: больницы разгрузят

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:08
Коронавирус в Казахстане будут лечить по-новому: больницы разгрузят
Фото © Sputnik / Алексей Майшев
Пациентов со среднетяжелым течением COVID-19 до госпитализации будут лечить противовирусными препаратами. Если у пациентов в больницах в течение трех дней улучшится состояние, то их переведут на амбулаторное лечение

В клинический протокол диагностики и лечения коронавирусной инфекции внесены новые изменения - опубликована его 10-я редакция. Об этом в Facebook сообщила вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова.

По словам Бюрабековой, особое внимание акцентировано на применении антибактериальной терапии при COVID-19 только по показаниям при присоединении бактериальной инфекции.

"Вирусное поражение легких при COVID-19 не является показанием для стартовой эмпирической антибактериальной терапии", - отметила она.

Кроме того, разработчики протокола (это ведущие инфекционисты, пульмонологи и другие клинические специалисты РК) предложили лечить противовирусными препаратами пациентов со среднетяжелым течением COVID-19 на амбулаторном уровне до госпитализации в инфекционный стационар.

"Предложение было поддержано большинством голосов членами объединенной комиссии по качеству Минздрава в рамках клинических исследований", - указала Людмила Бюрабекова.

Для этого в протокол включены схемы лечения на амбулаторном этапе: гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир.

Также пациенты в стационарах могут лечиться фавипиравиром. Это лекарство широко используется для лечения COVID-19 в Японии и России. При тяжелой пневмонии терапию дополнят препаратом дексаметазон.

"Принимая во внимание, что основное звено в патогенезе COVID-19 - это развитие микро- и макротромбозов, актуализированы схемы антикоагулянтной терапии", - добавила вице-министр здравоохранения.

Если у пациентов не будет повышенной температуры в течение трех дней, регрессии респираторных симптомов, отрицательной динамики в легких на рентгене/КТ и прогрессирования маркеров воспаления и коагулопатии (нарушения свертываемости крови), их могут перевести на амбулаторное лечение по согласованию с первичной медико-санитарной помощью.

"После выписки из стационара медицинское наблюдение выздоравливающих, перенесших среднетяжелую, тяжелую форму заболевания продолжается в домашних условиях. Сроки наблюдения определяются индивидуально, в зависимости от общего состояния", - резюмировала Бюрабекова.

Сообщается, что измененная десятая версия протокола в полном варианте будет опубликована на официальном интернет-ресурсе Минздрава в ближайшее время.


Источник: sputniknews.kz
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