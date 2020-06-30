Препараты, которые скупают казахстанцы в аптеках, не лечат коронавирус – Цой

Тем не менее, эти препараты завезут в аптеки.



Препараты, которые массово скупают в аптеках казахстанцы, не лечат коронавирусную инфекцию, заявил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Алексей Цой.



«Различные провокационные сообщения в мессенджерах и социальных сетях привели к тому, что население начало про запас скупать лекарства в аптеках. В особенности жаропонижающие препараты. В стране производится достаточное количество данных препаратов, и доставка по регионам налажена», - заверил Цой.



По его словам, учитывая ажиотаж, сразу же принято решение пересмотреть правила поставки и закупа лекарственных средств. Отечественными производителями поставлены крупные партии жаропонижающих препаратов, а также уже завезены «Ингавирин» - 70 тыс. упаковок и «Терафлю» - 49 тыс. упаковок, которые до конца недели планируется поставить на оптовые склады и в дальнейшем направить в регионы.



«Данные препараты согласно протоколам лечения не применяются для лечения COVID на амбулаторном уровне», - подчеркнул министр.



Но наряду с этим, добавил он, в протоколе лечения расширен выбор лекарственных препаратов, доступных на рынке.



«В настоящий момент на таможенных складах страны проводится оформление документов по оптовым партиям требуемых лекарственных препаратов. Они поступят на прилавки аптек в ближайшее время», - пообещал глава Минздрава.