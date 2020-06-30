«Вводите карантин, только с пособиями и отсрочкой по кредитам» - мнение казахстанцев

Новоиспеченный министр здравоохранения Алексей Цой представил три варианта по ситуации с коронавирусом в Казахстане. Если не введут карантин, то к концу августа будут ежедневно регистрировать 27 тыс случаев Covid-19, при двухнедельном карантине — 7 тыс ежедневно, а при месячном локдауне — всего 2,5 тыс случаев в день. Журналист провела опрос в социальных сетях и узнала, что думают казахстанцы об инициативе Минздрава, и готовы ли они пережить еще один карантин.



В социальных сетях идет бурное обсуждение заявлений президента и нового руководства министерства здравоохранения. Большинство казахстанцев поддержало идею о повторном локдауне в стране. Но пережить карантин они готовы только с помощью финансовой поддержки от государства.



В группах на Facebook мы создали опрос, чтобы узнать, какой сценарий предпочтительнее всего для граждан. За месячный локдаун проголосовало более 500 пользователей соцсетей.



При этом казахстанцы просят социальной поддержки от правительства и повторной выплаты пособия 42 500 тенге:



«Кормите население и спишите все кредиты, посидим месяц. Правительство ясно сказало: в казне денег нет, и несчастные 42 500 выплачивать не будут даже. Жить на что? Как семьи кормить? У людей денег нет».



«Да, спишите кредиты, и не надо строить в Туркестане за 9 миллиардов дворец, боюсь, некому будет там отдыхать и развлекаться. Спишите всем все кредиты и посадите на карантин. Возможно, тогда будет результат».



«Кругом пневмония, оглянитесь вокруг, карантин и только карантин. Противники карантина, вы поймете, только когда пневмония будет у ваших близких, друзей, знакомых».



«Месяц — не приговор, ради здоровья лучше посидеть».



Часть пользователей уверена, что эпидемиологическую ситуацию в стране сможет выправить и двухнедельный локдаун:



«Второй вариант, но с обязательным закрытием границ города, области, района, отмена поездов и самолетов, городского и личного транспорта. Все на удаленку. Закрытие ТРЦ, ТД, ресторанов, базаров и т.п. (места массового скопления людей). Двигаться (по необходимости) в районе проживания, иначе скопление жидкости в легких. И обязательное ношение масок. Считаю, только при таких условиях можно минимизировать число заболеваний».



«Номер два. Возможно, оптимально быстрее достигнем коллективного иммунитета», — пишут пользователи Facebook.



Но большая часть проголосовавших выступает против карантина. По мнению пользователей, это окончательно добьет казахстанскую экономику, МСБ и вгонит в нищету тысячи граждан по стране:



«Не вводить карантин! Кто гуляет на тоях, пусть ответственность несет за себя! Дать законопослушным гражданам право выбора!



«Правительство решило добить нищий народ и отправить его в глубокий локдаун-нокдаун».



«Скорее всего, все на планете переболеют КВИ, так лучше переболеть самыми последними, когда в больницах спадет нагрузка. Карантин на два месяца просто отсрочил наплыв заболевших и сильно ударил по экономике государств и самих людей. Единственное решение самих граждан — избегать скученности людей, отменить всякие туристические поездки, гигиена рук, ношение маски. По возможности больше находиться со своими семьями. Чисто мое мнение».



«Думать о народе и экономике. Просто всякие праздники и свадьбы отменить».



«На какие деньги собираются сидеть в жестком карантине эти 250 человек, проголосовавшие за 3 вариант?»



«Лето — лучшее время переболеть. Сейчас необходимо использовать маски и тщательно мыть руки/лицо мылом. Люди могут заболеть несколько раз. Однако сидеть в локдауне всю жизнь не спасет никого. Основная проблема — это то, что наши больницы, как и везде, переполнены, люди в панике. Силы направить на это».



Против локдауна в стране высказался и консультант в сфере здравоохранения Али Нургожаев. Он считает, что пик заболеваемости коронавирусной инфекции лучше пережить летом:



«Только ясновидящий достоверно предсказывает будущее, однако есть мнение, что локдаун вреден. Первое — две недели еле перекрывают длительность инкубационного периода. Второе — «локдаун сняли, теперь можно» — после окончания люди чисто психологически будут снимать напряжение, не ограничивая себя в общении. Третье, как показывает практика стран, пик неизбежен.



И если локдаун его сдвинет на осень, то будет намного труднее:



пониженный иммунитет населения;

осенние ОРВИ в довесок;

погодные условия, возможно, благоприятные для вируса и не позволяющие разворачивать полевые госпитали;

денежные трудности (жирок к тому времени закончится почти у всех) будут стимулировать население к повышенной экономической активности и, соответственно, контактам;

усугубится экономическое положение страны в целом, т.к. состояние активной борьбы с КВИ растянется на дополнительные месяцы;

накопится такое количество несостоявшихся плановых госпитализаций, что они начнут конвертироваться в экстренные.



Четвертое — сейчас большое количество нормально так болеющих вне стационаров. Как они будут лечиться взаперти при пустых аптеках и в отсутствие доставки лекарств – неясно. Скорее надо организовывать суперлогистику, чем блокировать ее.



Да, возможно, к осени появятся эффективные схемы лечения. Но не факт. И не факт, что производственных мощностей так быстро хватит на весь мир», — выражает свою точку зрения эксперт на странице в Facebook.



Нургожаев считает, что эффективнее будет дать переболеть остальному населению без локдауна:



«Лучше прицельно сейчас сделать программу по предотвращению заражения, диагностике и лечению групп риска + без локдауна дать переболеть остальному населению + нацелить всю соображалку на максимальное использование ресурсов.



Мощностей все равно не хватит, это уже понятно. Захлебываемся в самом начале подъема. Засим предлагаю МЗ РК сойтись в том, что эффективного решения, возможно, не существует, а потому остановиться на оптимальном», — резюмирует автор поста.