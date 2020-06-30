«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 30 Июня
+22...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 403.93 KZT
  • €1 = 452.52 KZT
  • 1 RUB = 5.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

«Вводите карантин, только с пособиями и отсрочкой по кредитам» - мнение казахстанцев

Просмотров:3018 Опубликовано: Сегодня, 15:21
«Вводите карантин, только с пособиями и отсрочкой по кредитам» - мнение казахстанцев
Фото из Сети интернет
Новоиспеченный министр здравоохранения Алексей Цой представил три варианта по ситуации с коронавирусом в Казахстане. Если не введут карантин, то к концу августа будут ежедневно регистрировать 27 тыс случаев Covid-19, при двухнедельном карантине — 7 тыс ежедневно, а при месячном локдауне — всего 2,5 тыс случаев в день. Журналист провела опрос в социальных сетях и узнала, что думают казахстанцы об инициативе Минздрава, и готовы ли они пережить еще один карантин.

В социальных сетях идет бурное обсуждение заявлений президента и нового руководства министерства здравоохранения. Большинство казахстанцев поддержало идею о повторном локдауне в стране. Но пережить карантин они готовы только с помощью финансовой поддержки от государства.

В группах на Facebook мы создали опрос, чтобы узнать, какой сценарий предпочтительнее всего для граждан. За месячный локдаун проголосовало более 500 пользователей соцсетей.

При этом казахстанцы просят социальной поддержки от правительства и повторной выплаты пособия 42 500 тенге:

«Кормите население и спишите все кредиты, посидим месяц. Правительство ясно сказало: в казне денег нет, и несчастные 42 500 выплачивать не будут даже. Жить на что? Как семьи кормить? У людей денег нет».

«Да, спишите кредиты, и не надо строить в Туркестане за 9 миллиардов дворец, боюсь, некому будет там отдыхать и развлекаться. Спишите всем все кредиты и посадите на карантин. Возможно, тогда будет результат».

«Кругом пневмония, оглянитесь вокруг, карантин и только карантин. Противники карантина, вы поймете, только когда пневмония будет у ваших близких, друзей, знакомых».

«Месяц — не приговор, ради здоровья лучше посидеть».

Часть пользователей уверена, что эпидемиологическую ситуацию в стране сможет выправить и двухнедельный локдаун:

«Второй вариант, но с обязательным закрытием границ города, области, района, отмена поездов и самолетов, городского и личного транспорта. Все на удаленку. Закрытие ТРЦ, ТД, ресторанов, базаров и т.п. (места массового скопления людей). Двигаться (по необходимости) в районе проживания, иначе скопление жидкости в легких. И обязательное ношение масок. Считаю, только при таких условиях можно минимизировать число заболеваний».

«Номер два. Возможно, оптимально быстрее достигнем коллективного иммунитета», — пишут пользователи Facebook.

Но большая часть проголосовавших выступает против карантина. По мнению пользователей, это окончательно добьет казахстанскую экономику, МСБ и вгонит в нищету тысячи граждан по стране:

«Не вводить карантин! Кто гуляет на тоях, пусть ответственность несет за себя! Дать законопослушным гражданам право выбора!

«Правительство решило добить нищий народ и отправить его в глубокий локдаун-нокдаун».

«Скорее всего, все на планете переболеют КВИ, так лучше переболеть самыми последними, когда в больницах спадет нагрузка. Карантин на два месяца просто отсрочил наплыв заболевших и сильно ударил по экономике государств и самих людей. Единственное решение самих граждан — избегать скученности людей, отменить всякие туристические поездки, гигиена рук, ношение маски. По возможности больше находиться со своими семьями. Чисто мое мнение».

«Думать о народе и экономике. Просто всякие праздники и свадьбы отменить».

«На какие деньги собираются сидеть в жестком карантине эти 250 человек, проголосовавшие за 3 вариант?»

«Лето — лучшее время переболеть. Сейчас необходимо использовать маски и тщательно мыть руки/лицо мылом. Люди могут заболеть несколько раз. Однако сидеть в локдауне всю жизнь не спасет никого. Основная проблема — это то, что наши больницы, как и везде, переполнены, люди в панике. Силы направить на это».

Против локдауна в стране высказался и консультант в сфере здравоохранения Али Нургожаев. Он считает, что пик заболеваемости коронавирусной инфекции лучше пережить летом:

«Только ясновидящий достоверно предсказывает будущее, однако есть мнение, что локдаун вреден. Первое — две недели еле перекрывают длительность инкубационного периода. Второе — «локдаун сняли, теперь можно» — после окончания люди чисто психологически будут снимать напряжение, не ограничивая себя в общении. Третье, как показывает практика стран, пик неизбежен.

И если локдаун его сдвинет на осень, то будет намного труднее:

пониженный иммунитет населения;
осенние ОРВИ в довесок;
погодные условия, возможно, благоприятные для вируса и не позволяющие разворачивать полевые госпитали;
денежные трудности (жирок к тому времени закончится почти у всех) будут стимулировать население к повышенной экономической активности и, соответственно, контактам;
усугубится экономическое положение страны в целом, т.к. состояние активной борьбы с КВИ растянется на дополнительные месяцы;
накопится такое количество несостоявшихся плановых госпитализаций, что они начнут конвертироваться в экстренные.

Четвертое — сейчас большое количество нормально так болеющих вне стационаров. Как они будут лечиться взаперти при пустых аптеках и в отсутствие доставки лекарств – неясно. Скорее надо организовывать суперлогистику, чем блокировать ее.

Да, возможно, к осени появятся эффективные схемы лечения. Но не факт. И не факт, что производственных мощностей так быстро хватит на весь мир», — выражает свою точку зрения эксперт на странице в Facebook.

Нургожаев считает, что эффективнее будет дать переболеть остальному населению без локдауна:

«Лучше прицельно сейчас сделать программу по предотвращению заражения, диагностике и лечению групп риска + без локдауна дать переболеть остальному населению + нацелить всю соображалку на максимальное использование ресурсов.

Мощностей все равно не хватит, это уже понятно. Захлебываемся в самом начале подъема. Засим предлагаю МЗ РК сойтись в том, что эффективного решения, возможно, не существует, а потому остановиться на оптимальном», — резюмирует автор поста.


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 11 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Aльберт (Посетители) Сегодня, 19:00
Цитата: alanalda1
И да - *ПУФ* никто не отменял! Сейчас казна пустая, как правительство себя поведёт не известно.


Это точно. Вообще не удивлюсь. Лично мои деньги у надёжных людей и тупо под матрасом. Никаких карт и прочих опасных средств оплаты не имею и никогда не заводил. Рекомендую прислушаться.

Правда подбешивают таксисты, рот откроет и "а каспий голд есть?". И я даже соглашусь что удобно это всё иметь! Дело то в том, что крайне НЕБЕЗОПАСНО!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Papirosso
 alanalda1 (Посетители) Сегодня, 18:58
Aльберт,
К тому же банки загнали все предприятия платить зарплату через карточки, предприятия за это платят не малый процент- банк наварился.
Вы пришли в магазин и рассчитались карточкой - магазин заплатил 2% от стоимости покупки, банк опять поимел, далее розница должна закупить продукты у оптовиков, заплатили оптовику и процент опять банк поимел! И все платежи по налогам тоже идут через банк, который берёт деньги за эту услугу (налоги) которая нам в принципе не нужна! Банк опять процент имеет. Плюс, вы положили свои деньги в долларах на счёт в банк, а правительство вам не гарантирует его сохранность! Только в тенге, а тенге жрёт инфляция дико!
И да - *ПУФ* никто не отменял! Сейчас казна пустая, как правительство себя поведёт не известно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Papirosso
 Aльберт (Посетители) Сегодня, 18:54
Цитата: mer
Какой вы у нас правильный, настоящий советский человек, . Есть предложения по возвращению к СССР? Давайте все вместе обсудим правильную мысль.


Нет. СССР вернуть нельзя никак. Хотя бы потому, что наши страны уже разделены и их правительство не даст объединиться, дабы не потерять власть. А перевороты, кровь и потрясения это точно не цель!

Другое дело, что У МИРА нет НИКАКОГО другого будущего кроме как Социалистического. Сегодня уже больше и больше людей видят насколько несостоятельна и бесполезна рыночная система отношений.

Что делать? Многое придётся делать. Но самое главное - полная отмена частной собственности и особенно частного предпринимательства. Писать на целый том тут неохота, но что бы Вы поняли, скажу коротко так - люди винят чиновников, коррупцию и власть, а на самом деле причина отсутствия дорог, проблема качества продуктов питания, проблема мусора, многие другие проблемы это следствие деятельности бизнеса. Неуплаченые налоги тут стоят на первом месте. Я считал, я знаю.

Конкретная мера, которую я бы предложил (одна из) - владелец каждого ТОО обязан полностью перерегистрировать собственность на государство, установить себе заработную плату ограниченную двойным объёмом оплаты труда самого высокооплачеваемого рабочего его же предприятия. Это разве не справедливо??? Почему владелец ТОО, который взял кредит у ГОСУДАРСТВА (к примеру), то есть не вложив не копейки, имеет три квартиры, две машина, а у сварного в его "фирме" зарплата 100 000 тенге и грязная шея?

У меня много конкретных предложений. Но их очень тяжело продвигать. Ведь сегодня имеет место быть сговор коммерсантов и местного самоуправления.

Рекомендую, кстати, подписаться на канал "Вестник Бури" в ютуб.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Papirosso
 Aльберт (Посетители) Сегодня, 18:37
Цитата: alanalda1
Я всегда говорила: Банки это враги населения!


Впервые готов с Вами согласиться.

Причём люди сами кормят этого монстра. Я ещё могу понять тех, кто берёт кредит... ну нужны деньги, что делать. Но тех, кто СВОИ ЗАРАБОТАННЫЕ деньги САМ берёт и несёт на депозит (якобы) - это верх идиотизма. В любой момент эти деньги могут просто *пуф* и нету.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Papirosso
 alanalda1 (Посетители) Сегодня, 18:16
42 500 платить нечем, казну растащили прикорытники.
Кредиты вам никто не простит и даже за отсрочку эти банковские крысы начисляют проценты, причём очень большие!
Я всегда говорила: Банки это враги населения!
Но власть имущие все в акциях банков, тот же Каспий Голд это банк семьи Назарбаева, и они вам не собираются ничего прощать, забудьте!

Я против карантина, у людей нет запасов денег, но есть кредиты! Для них карантин это крах!

Надо работать, соблюдать меры предосторожности. Отказаться от гостей, тоев и прочих ненужных вещей!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Papirosso
 mer (Посетители) Сегодня, 17:58
Цитата: Aльберт
Банк в стране должен быть один! И не в коем случае не частный.

Какой вы у нас правильный, настоящий советский человек, applause applause applause. Есть предложения по возвращению к СССР? Давайте все вместе обсудим правильную мысль.
 
-1
  • Pavelmwest
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • successful
  • Papirosso
 Aльберт (Посетители) Сегодня, 16:53
Выплаты нужно делать не через интернет, а адресно. В буквальном смысле. Принесли деньги, показал паспорт, расписался, получил.

Либо, у кого имеется зарегистрированный номер - на счёт мобильного, если владелец согласен!

Через интернет этого делать нельзя! У бедных людей нет ни компьютеров дома ни инернетов!

Касательно кредитов - только ПОЛНОЕ списание! Раз система не справилась с экономическим падением - то не может быть и речи об уплате кредитов населением. Зачем кормить дальше такую систему??? Банки могут распродать активы, имущество, выплатить зарплаты своим работникам и закрыться.

Банк в стране должен быть один! И не в коем случае не частный.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Ну Ну
  • Сергей Владимиров
  • kz1990
  • Papirosso
  • Aльберт
 kochevneg (Посетители) Сегодня, 16:49
За эти 42500 столько разговоров было. Всего то 100 баксов. Для огромной страны с населением в один мегаполис...

Надо б какую нить умную подпись замутить
 
-1
  • Pavelmwest
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Papirosso
  • maksimsh
 2garin (Посетители) Сегодня, 16:40
Закройте мои кредиты + 1000$ ежемесячно - тогда я НОС не вытащю на улицу. Даже если море будет +28 на Тарасике, мои НОС будет по месту прописке и проживанию
 
-1
  • Pavelmwest
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Леська
  • alanalda1
  • kz1990
  • Papirosso
 Guz (Посетители) Сегодня, 16:38
Карантин уже не принесёт пользы и эффекта не будет.
Слишком всё запустили остаётся только одно,переболеть,а главнюкам конечно же побольше украсть и списать на нас.
 
Страницы:
 
1 2
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика