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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Цены на сигареты вырастут с 1 июля

Просмотров:636 Опубликовано: Сегодня, 16:06
Цены на сигареты вырастут с 1 июля
Фото: zanmsk.ru
Минимальная стоимость сигарет вырастет на 20 тенге.

С 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы устанавливается минимальная розничная цена в размере 440 тенге, передает zakon.kz.

В настоящее время (в период с 1 января по 30 июня 2020 года) минимальная розничная цена на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы составляет 420 тенге, - отметили в ДГД по Мангистауской области.

Напомним, минимальные розничные цены на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы утверждены постановлением Правительства РК от 4 апреля 2007 "Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы".

С 1 января 2021 года минимальная розничная цена на сигареты и папиросы составит 460 тенге.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 4 )

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Aльберт (Посетители) Сегодня, 18:29
Цитата: alanalda1
Ну во первых, сигаретами торговать не выгодно


Ну во-первых: было бы невыгодно, не торговали бы.

Во-вторых - добрая половина магазинов налогов не платит. Чеков не выдают. Это мелкие магазины, которые стоят возле жилых домов, либо которые находятся прямо в домах. Раз налоги не платят, то и покрывать нечего. Крупные же магазины, считая налоги убытками, покрывают эти убытки продажей просрочки и товаров без маркировки. Закупочная цена сигарет ниже, чем продаётся в магазинах. Разница это и есть прибыль, если кто не знал. Так вот.

В-третьих; если есть "во-первых", то должно быть и "во вторых". Можете запомнить это или записать. Спасибо!
 
-1
  • Aльберт
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • arelav_74
  • Papirosso
 alanalda1 (Посетители) Сегодня, 18:24
Цитата: Aльберт
А коммерсанты поднимут цены на всё


Ну во первых, сигаретами торговать не выгодно, так как все фирмы поставщики сигарет устанавливают розничные цены, и эти торговые надбавки на сигареты покрывают только налоги, содержаться в магазинах как сопутствующий товар не приносящий дохода, только ради уважения к покупателям.

Я против сигарет в принципе, пользы от них никакой, а вреда хоть отбавляй!

Цены на продукты зависят от производителей и оптовиков. Розница тут не при чём.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Papirosso
 mer (Посетители) Сегодня, 18:05
Aльберт,Почему на 20 тенге, а не 500? А потому, что нельзя быстро удалять морковку от "ослика" , а так бизнес идёт и "животное" в поле зрения дрессировщика.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Toryn
  • Papirosso
 Aльберт (Посетители) Сегодня, 16:51
Если бы на сигареты цена выросла, а скажем, на молоко упала - я был бы только рад. А коммерсанты поднимут цены на всё, ещё и скажут "с первого июля же цены поднялись".

У нас так по крайней мере.
 
 

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