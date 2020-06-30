Россия выразила готовность помочь Казахстану

Аскар Мамин провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра.



Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и транспортной сферах, а также промышленной кооперации и взаимодействия в рамках ЕАЭС.



Особое внимание было уделено совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19. Российская сторона выразила готовность оказания гуманитарной помощи Казахстану в виде медикаментов и тест-систем с расходными материалами, а также направления специалистов по разворачиванию инфекционных госпиталей и вирусологических лабораторий.