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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Россия выразила готовность помочь Казахстану

Просмотров:328 Опубликовано: Сегодня, 17:02
Россия выразила готовность помочь Казахстану
Фото ©РИА Новости
Аскар Мамин провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и транспортной сферах, а также промышленной кооперации и взаимодействия в рамках ЕАЭС.

Особое внимание было уделено совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19. Российская сторона выразила готовность оказания гуманитарной помощи Казахстану в виде медикаментов и тест-систем с расходными материалами, а также направления специалистов по разворачиванию инфекционных госпиталей и вирусологических лабораторий.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Papirosso
 Guz (Посетители) Сегодня, 17:35
Конечно помощь нужна,но у них самих не всё так хорошо как диктуют СМИ,интернет говорит другое.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Василий Кравчук
  • Guz
  • Ну Ну
 Aльберт (Посетители) Сегодня, 17:10
Будет неплохо! Нужны врачи и лекарства!

Главное что бы потом не требовали ничего, раз помощь.
 
 

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