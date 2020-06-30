Легендарный цирк «Дю Солей» заявил о банкротстве в связи с пандемией коронавируса

Легендарный Cirque du Soleil объявил о банкротстве после трех месяцев отсутствия шоу в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.



Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на сообщение компании.



Отмечается, что Cirque du Soleil, основанный в канадском Монреале, назвал причиной своего банкротства "огромный сбой и принудительное закрытие шоу в результате пандемии COVID-19". Компания намерена реструктуризировать свой долг с помощью канадского правительства и частных инвестиционных компаний.



Так, три месяца назад Cirque du Soleil временно приостановил производство своих шоу, в том числе шести в Лас-Вегасе. Также в компании планировали около 10 концертов по всему миру.



Цирк объявил тендер на участие в конкурсе со стороны своих крупнейших спонсоров, в том числе из многонациональных частных инвестиционных компаний из США, Китая и Канады на 420 млн долларов. Предполагается, что это предложение станет отправной точкой в ​​аукционе для привлечения других участников.



Компания также получила новое финансирование в размере 300 млн долларов для "поддержания успешного перезапуска, оказание помощи пострадавшим сотрудникам и партнерам Cirque du Soleil и принятие определенных обязательств перед компанией".



Сообщается, что Cirque имеет долгов почти на 1 миллиард долларов. Кроме того, производство шоу остается приостановленным. Чтобы остановить финансовые потери, Cirque du Soleil уволил около 3500 своих сотрудников.



"В течение последних 36 лет Cirque du Soleil был очень успешной и прибыльной организацией. Однако, с нулевыми доходами после принудительного закрытия всех наших шоу из-за COVID-19, руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании", - сказал генеральный директор Cirque du Soleil Entertainment Group Даниэль Ламарр.



Cirque du Soleil основан Ги Лалиберте и Жилем Сент-Круа в 1984 году в Канаде. Цирк известен отказом от участия животных в спектаклях и своими шоу, в которых цирковое мастерство сочетается с хореографией.