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Казахстан исключили из списка стран, для которых Европа будет открыта с 1 июля

Просмотров:872 Опубликовано: Вчера, 19:26
Казахстан исключили из списка стран, для которых Европа будет открыта с 1 июля
Фото Жанары Каримовой
Список сокращен до 15 стран.

В Брюсселе согласовали предварительный список стран, гражданам которых будет разрешен въезд в страны Евросоюза с 1 июля, после открытия границ. Как сообщает Euronews, ранее составленный предварительный список из 54 стран значительно сокращен.

Напомним, что есть два списка: в один входят страны, для которых ЕС будет открыт с 1 июля, в другой – страны, гражданам которых въезд в Евросоюз будет запрещен.

Дипломатические источники Euronews сообщили, что новый проект списка стран, для которых будут открыты границы Европы, был согласован странами ЕС в пятницу. В него вошли 15 государств: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай «при условии подтверждения взаимности».

США, Бразилия и Россия изначально не входили в этот список, а теперь из него среди прочих исключен и Казахстан. Издание поясняет, что список составляется с учетом эпидемиологической ситуации в соответствующих странах. Еще на прошлой неделе республика входила в этот список.

25 июня европейские чиновники не смогли принять окончательное решение о том, гражданам каких стран будет запрещен въезд после открытия внешних границ, сообщалось, что переговоры продолжатся. Euronews также сообщал, что между странами существуют разногласия в отношении критериев, используемых для принятия решения – некоторые посчитали, что данные о COVID-19 не являются надежными, и просили предоставить более подробную информацию, добавив, что списки стран будут пересматриваться каждые две недели.


Источник: vlast.kz
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