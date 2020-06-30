Казахстан исключили из списка стран, для которых Европа будет открыта с 1 июля

В Брюсселе согласовали предварительный список стран, гражданам которых будет разрешен въезд в страны Евросоюза с 1 июля, после открытия границ. Как сообщает Euronews, ранее составленный предварительный список из 54 стран значительно сокращен.
Напомним, что есть два списка: в один входят страны, для которых ЕС будет открыт с 1 июля, в другой – страны, гражданам которых въезд в Евросоюз будет запрещен.
Дипломатические источники Euronews сообщили, что новый проект списка стран, для которых будут открыты границы Европы, был согласован странами ЕС в пятницу. В него вошли 15 государств: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай «при условии подтверждения взаимности».
США, Бразилия и Россия изначально не входили в этот список, а теперь из него среди прочих исключен и Казахстан. Издание поясняет, что список составляется с учетом эпидемиологической ситуации в соответствующих странах. Еще на прошлой неделе республика входила в этот список.
25 июня европейские чиновники не смогли принять окончательное решение о том, гражданам каких стран будет запрещен въезд после открытия внешних границ, сообщалось, что переговоры продолжатся. Euronews также сообщал, что между странами существуют разногласия в отношении критериев, используемых для принятия решения – некоторые посчитали, что данные о COVID-19 не являются надежными, и просили предоставить более подробную информацию, добавив, что списки стран будут пересматриваться каждые две недели.
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