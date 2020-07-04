Защитные средства от COVID-19 прибыли из Китая в Казахстан

Груз был доставлен в Международный аэропорт города Алматы.В рамках международных усилий и солидарности в борьбе с распространением коронавирусной инфекции правительство Китайской Народной Республики направило в Казахстан очередную партию медицинской гуманитарной помощи, передает zakon.kzГруз был доставлен в Международный аэропорт города Алматы.В состав груза вошли тест-системы для выявления вируса COVID-19 в количестве 50 тыс, а также защитные очки — 70 тыс., медицинские перчатки — 150 тыс., бесконтактные термометры — 1000, защитные костюмы — 30 тыс., маски — 600 тыс., - говорится в сообщении МИД РКЗащитные средства будут распределены среди медицинских учреждений и организаций.МИД Казахстана выразил признательность Правительству КНР за предоставленный гуманитарный груз в условиях глобальной пандемии.- Благородный жест наших китайских партнеров демонстрирует приверженность курсу дальнейшего укрепления вечного всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем, - говорится в сообщении.