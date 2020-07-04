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Защитные средства от COVID-19 прибыли из Китая в Казахстан

Просмотров:823 Опубликовано: Вчера, 15:28
Защитные средства от COVID-19 прибыли из Китая в Казахстан
Фото МИД РК
Груз был доставлен в Международный аэропорт города Алматы.

В рамках международных усилий и солидарности в борьбе с распространением коронавирусной инфекции правительство Китайской Народной Республики направило в Казахстан очередную партию медицинской гуманитарной помощи, передает zakon.kz

Груз был доставлен в Международный аэропорт города Алматы.

В состав груза вошли тест-системы для выявления вируса COVID-19 в количестве 50 тыс, а также защитные очки — 70 тыс., медицинские перчатки — 150 тыс., бесконтактные термометры — 1000, защитные костюмы — 30 тыс., маски — 600 тыс., - говорится в сообщении МИД РК

Защитные средства будут распределены среди медицинских учреждений и организаций.

МИД Казахстана выразил признательность Правительству КНР за предоставленный гуманитарный груз в условиях глобальной пандемии.

- Благородный жест наших китайских партнеров демонстрирует приверженность курсу дальнейшего укрепления вечного всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем, - говорится в сообщении.

Защитные средства от COVID-19 прибыли из Китая в Казахстан


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 4 )

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Андpей (Посетители) Вчера, 18:38
Защитные средства будут распределены среди медицинских учреждений и организаций.
и распродано по завышенной цене)
 
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  • Neo_85
 Maximus (Посетители) Вчера, 18:37
ОЧЕРЕДНАЯ ПАРТИЯ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ!
Где она? Вы издеваться перестаньте уже. Хотя б не писали бы про это. Маски по цене трусов продаёте! Идите вы в .....ду!!!
 
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kz1990 (Посетители) Вчера, 18:10
Цитата: Космос
если эту бесплатную помощь пропустят через аптеки по цене золота..

Так и будет 100% и потом в отчетах напишут потратили на коронавирус. stena
 
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  • Vohazab
  • kz1990
  • Юрий Спассков
 Космос (Посетители) Вчера, 15:42
Китайцам, конечно, спасибо.
Вот за наших не удивлюсь, если эту бесплатную помощь пропустят через аптеки по цене золота...
 
 

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