Российский сайт стал недоступен из-за новости о разработке вакцины из крови Назарбаева

Российский сайт «Панорама» (panorama.pub), опубликовавший 2 июля сообщение о разработке в Казахстане вакцины от коронавируса на материалях крови экс-президента Нурсултана Назарбаева, не открывается на территории центральноазиатской страны. Первым о том, что сатирический сайт перестал открываться в Казахстане, сообщило агентство КазТАГ. Корреспонденты Азаттыка не смогли загрузить веб-страницу «Панорамы».



КазТАГ пишет, что зайти на сайт сатирического издания можно с использованием инструментов VPN.



После публикации на сайте «Панорамы» министерство информации и общественного развития Казахстана распространило сообщение о том, что сведения о разработке вакцины с использованием крови Назарбаева «не соответствуют действительности».



«Уполномоченным органам дано поручение провести соответствующую экспертизу данного материала на предмет нарушения законодательства Республики Казахстан и принять все исчерпывающие меры по недопущению его дальнейшего распространения. Просим граждан не поддаваться недостоверным информационным вбросам в социальных сетях и сети Интернет и доверять только официальным источникам», — заявило министерство 3 июля. Оно также напомнило об уголовной ответственности «за распространение заведомо ложной информации». Соответствующая статья уголовного кодекса, наличие и практику применения коротой критикует правозащитное сообщество (за использование в отношении активистов и блогеров), предусматривает до семи лет лишения свободы.



Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, по сообщению его пресс-секретаря, переболел коронавирусной инфекцией в бессимптомной форме.



На следующей неделе Назарбаев отметит 80-летний юбилей. День его рождения, «совпадающий» в Днем столицы 6 июля, традиционно отмечается в стране с размахом. В этом году на фоне пандемии — в Казахстане, по официальным данным, выявлено более 45 тысяч случаев заражения коронавирусом — власти объявили, что торжества пройдут в онлайн-режиме. 3 июля в столице, переименованной после отставки Назарбаева в марте прошлого года в Нур-Султан, в онлайн-формате открыли очередной памятник экс-президенту.



Назарбаев, возглавлявший Казахстан почти 30 лет, занимает пост председателя партии «Нур Отан», которая доминирует на политическом пространстве страны, и руководит влиятельным Советом безопасности. Противники Назарбаева говорят, что он фактически продолжает управлять страной, контролируя действия своего ставленника, президента Касым-Жомарта Токаева.



Памятники Назарбаеву есть в нескольких крупных городах Казахстана, в областных центрах его именем названы центральные улицы. В честь экс-президента названы столичный аэропорт, университет, библиотека и сеть школ. О его жизни были сняты фильмы, изданы книги, написаны песни. Оппоненты Назарбаева много лет говорят о существовании в стране культа личности Назарбаева. Закрепленный за Назарбаевым законодательно титул «елбасы» («лидер нации») дает ему иммунитет от любого преследования.