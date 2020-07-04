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Власти Сингапура приготовились к крупнейшей в истории страны вспышке лихорадки

Просмотров:558 Опубликовано: Вчера, 17:31
Власти Сингапура приготовились к крупнейшей в истории страны вспышке лихорадки
Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости
Власти Сингапура ожидают крупнейшую в истории страны вспышку лихорадки денге, с начала года число инфицированных превысило 14 тысяч. Об этом сообщает The Straits Times.

Национальное агентство по окружающей среде Сингапура прогнозирует, что общее число зараженных в этом году превысит 22 тысячи, что соответствует показателям 2013 года. Тогда от лихорадки умерли 8 человек, в текущем году зафиксировано уже 16 летальных исходов.

Вспышку заболевания медики частично связывают с действием ряда ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса. В частности, речь идет о нахождении людей дома. При этом нет прямых доказательств того, что при самоизоляции комары — переносчики денге — взаимодействуют с населением больше обычного, говорится в материале издания от 20 июня. Кроме того, пик распространения заболевания традиционно наблюдается с мая по сентябрь.

Лихорадка денге является острым вирусным заболеванием, вызывающим интоксикацию, боли в мышцах и суставах, сыпь, приводит к увеличению лимфатических узлов. Ежегодно от болезни умирают до 20 тысяч человек.


Источник: lenta.ru
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