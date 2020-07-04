Власти Сингапура приготовились к крупнейшей в истории страны вспышке лихорадки

Власти Сингапура ожидают крупнейшую в истории страны вспышку лихорадки денге, с начала года число инфицированных превысило 14 тысяч. Об этом сообщает The Straits Times.
Национальное агентство по окружающей среде Сингапура прогнозирует, что общее число зараженных в этом году превысит 22 тысячи, что соответствует показателям 2013 года. Тогда от лихорадки умерли 8 человек, в текущем году зафиксировано уже 16 летальных исходов.
Вспышку заболевания медики частично связывают с действием ряда ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса. В частности, речь идет о нахождении людей дома. При этом нет прямых доказательств того, что при самоизоляции комары — переносчики денге — взаимодействуют с населением больше обычного, говорится в материале издания от 20 июня. Кроме того, пик распространения заболевания традиционно наблюдается с мая по сентябрь.
Лихорадка денге является острым вирусным заболеванием, вызывающим интоксикацию, боли в мышцах и суставах, сыпь, приводит к увеличению лимфатических узлов. Ежегодно от болезни умирают до 20 тысяч человек.
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