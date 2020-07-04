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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Акция по бесплатной раздаче лекарств сорвалась из-за давки

Просмотров:1470 Опубликовано: Вчера, 18:17
Акция по бесплатной раздаче лекарств сорвалась из-за давки
Фото из Сети интернет
Люди начали собираться заранее и затеяли "битву" возле машины с лекарствами.

В Атырау акция по бесплатной раздаче лекарств собрала огромную толпу людей, а после переросла в давку. Об этом на своей странице в Facebook рассказал пользователь Азамат Сарсенбаев, передает BaigeNews.kz.

Он опубликовал фотографию с места событий и сообщил, что акция должна была начаться сегодня в десять часов утра, однако люди начали приходить заранее.

"Люди начали драться и ломиться в машину с лекарствами еще до начала раздачи, акцию отменили. Что и стоило ожидать", – пишет Азамат Сарсенбаев. В акимате Атырау сообщили, что акцию по бесплатной раздаче лекарств инициировало общественное объединение "Комек Атырау", пишет "Мой город".

"Организаторы акции не обеспечили должных мер безопасности и социальной дистанции. Стоит отметить, что акимат Атырау не имеет отношения к проведению данной акции. На данный момент акция отменена, организаторы будут привлечены к ответственности. (…) Организовывая подобные акции, они должны в первую очередь думать о безопасности населения", – прокомментировали инцидент в акимате.

Чиновники также заверили, что в регионе приняты все меры по организации поставок необходимых лекарств в ближайшие дни.


Источник: baigenews.kz
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Комментарии ( 6 )

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Neo_85 (Посетители) Вчера, 23:53
Абвгд, властям вообще пофиг на наше мнение. Они ставят перед фактом.
 
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  • Neo_85
 Абвгд (Посетители) Вчера, 23:27
Неужели власть не читает новости, комментарии? Неужели власти не стыдно за то что с народом творят?????
 
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  • Лия
 Neo_85 (Посетители) Вчера, 22:27
организаторы будут привлечены к ответственности
Хотели как лучше получилось как всегда.
Сами не могут обеспечить медикаментами народ. И вот к чему это приводит.
 
-1
  • leo529
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Pavelmwest
 aalleennaa69 (Посетители) Вчера, 20:06
Такое возможно только у нас в Казахстане
 
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  • Джанабаев Едилбай
  • Papirosso
  • Юрий Спассков
  • Neo_85
  • alixah
  • Rfhksufi
  • Juju123
  • Лия
 hapiness (Посетители) Вчера, 19:22
Актауские знают, к чему приводят "акции по бесплатной раздаче"
 
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 Андpей (Посетители) Вчера, 18:45
А может население которое там давилось привлечь к ответственности??? Конечно, нашли крайних, ещё и денег с них сорвут. Если уж вы чинуши не можете ничего для народа делать, так может хоть мешать не будете. Создайте хоть возможность другим помогать, дайте указание полиции туда приехать и смотреть за порядком. Хотя посмотришь на такую толпу и желание наверняка у многих пропадет помогать.
 
 

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