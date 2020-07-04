Акция по бесплатной раздаче лекарств сорвалась из-за давки

Люди начали собираться заранее и затеяли "битву" возле машины с лекарствами.



В Атырау акция по бесплатной раздаче лекарств собрала огромную толпу людей, а после переросла в давку. Об этом на своей странице в Facebook рассказал пользователь Азамат Сарсенбаев, передает BaigeNews.kz.



Он опубликовал фотографию с места событий и сообщил, что акция должна была начаться сегодня в десять часов утра, однако люди начали приходить заранее.



"Люди начали драться и ломиться в машину с лекарствами еще до начала раздачи, акцию отменили. Что и стоило ожидать", – пишет Азамат Сарсенбаев. В акимате Атырау сообщили, что акцию по бесплатной раздаче лекарств инициировало общественное объединение "Комек Атырау", пишет "Мой город".



"Организаторы акции не обеспечили должных мер безопасности и социальной дистанции. Стоит отметить, что акимат Атырау не имеет отношения к проведению данной акции. На данный момент акция отменена, организаторы будут привлечены к ответственности. (…) Организовывая подобные акции, они должны в первую очередь думать о безопасности населения", – прокомментировали инцидент в акимате.



Чиновники также заверили, что в регионе приняты все меры по организации поставок необходимых лекарств в ближайшие дни.