Акция по бесплатной раздаче лекарств сорвалась из-за давки

Люди начали собираться заранее и затеяли "битву" возле машины с лекарствами.
В Атырау акция по бесплатной раздаче лекарств собрала огромную толпу людей, а после переросла в давку. Об этом на своей странице в Facebook рассказал пользователь Азамат Сарсенбаев, передает BaigeNews.kz.
Он опубликовал фотографию с места событий и сообщил, что акция должна была начаться сегодня в десять часов утра, однако люди начали приходить заранее.
"Люди начали драться и ломиться в машину с лекарствами еще до начала раздачи, акцию отменили. Что и стоило ожидать", – пишет Азамат Сарсенбаев. В акимате Атырау сообщили, что акцию по бесплатной раздаче лекарств инициировало общественное объединение "Комек Атырау", пишет "Мой город".
"Организаторы акции не обеспечили должных мер безопасности и социальной дистанции. Стоит отметить, что акимат Атырау не имеет отношения к проведению данной акции. На данный момент акция отменена, организаторы будут привлечены к ответственности. (…) Организовывая подобные акции, они должны в первую очередь думать о безопасности населения", – прокомментировали инцидент в акимате.
Чиновники также заверили, что в регионе приняты все меры по организации поставок необходимых лекарств в ближайшие дни.
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