Умер от пневмонии ветеран, которого не пустили 9 мая к Вечному огню

В Алматы скончался ветеран Иван Абдулов, за неделю до смерти ему исполнилось 90 лет, передает BaigeNews.kz.



Эту информацию подтвердила исполнительный директор Совета ветеранов Алматы Райхан Жапарханова. По ее словам, Иван Абдулов умер 30 июня в Калмкаманской горбольнице, где проходил лечение от двусторонней пневмонии



«У него 20 июня, в позапрошлую субботу, день рождения был, 90 лет исполнилось. Потом в понедельник ему стало плохо, он слег. Врачи ему капали, он совсем был слабенький, но дома был. А потом уже забрали в больницу, неделю в больнице пролежал, но эффекта не было. Сейчас же такая пневмония тяжелая. И там он умер в отделении терапии, в больнице. Похоронили его в среду», – рассказала Райхан Жапарханова.



Напомним, видео с ветераном ВОВ, которого не пустили к мемориалу в парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев из-за коронавируса, вызвало резонанс среди пользователей соцсетей.



Позже выяснилось, что ветераном был Иван Абдулов. Он пришел в парк с намерениями возложить цветы к Вечному огню, однако сотрудники полиции не пустили его. Видео вызвало бурную реакцию и недовольство со стороны общественности.



После распространения данного видео в Сети акимат Алматы поспешил принести извинения ветерану войны.