Предельные цены на лекарства опубликовал Минздрав РК

Список предельных цен на лекарственные средства опубликовало Министерство здравоохранения РК, передает BaigeNews.kz.
Документ был утвержден еще 9 января, очевидно чиновники от медицины решили напомнить казахстанцам об актуальных ценах в связи с активной спекуляцией лекарственными средствами, вызванной ростом заболеваемости КВИ.
Предельные цены на торговые наименования лекарственных средств утверждены приказом министра здравоохранения для розничной и оптовой реализации.
"Предельные цены на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации сформированы на основании данных, определенных и рассчитанных государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий в соответствии с Правилами регулирования цен на лекарственные средства, утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 19 апреля 2019 года № ҚР ДСМ-42 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 130940)", – гласит текст приказа.
К примеру, блистер парацетамола производства Борисовского завода медицинских препаратов должен отпускаться оптовикам по цене не выше 21,51 тенге. В розницу его максимальная цена составляет 33,35 тенге. Блистер аскорбиновой кислоты от этого же производителя – 52,45 тенге оптовая и 81,30 тенге – розничная цена. Азитромицин от этого же завода – в зависимости от формы выпуска (капсулы 250 миллиграммов либо таблетки 500 миллиграммов) – 839,70 и 747,12 (оптовая) и 1 217,57 и 1 083,32 (розничная цена).
В то время, как эти препараты не всегда можно найти в аптеках, предприимчивые дельцы продают их "с рук" по ценам в разы превышающим официально утвержденные. К примеру, в Атырау в косметологической клиникепарацетамол можно было купить по 1 000 тенге за упаковку, азитромицин – 3 000 тенге.
Полный перечень цен на лекарственные средства доступен здесь
. Он содержит 6 191 наименование.
Напомним, в Казахстане возник ажиотаж с лекарствами, применяемыми при лечении от коронавирусной инфекции. Некоторое время в аптеках невозможно было найти жаропонижающие и антивирусные препараты.
5 июля Глава государства поручил Правительству разобраться с необоснованным повышением цен в аптеках и привлечь виновных к ответственности. В тот же день МВД РК организовало рейды по всей стране, выявлен ряд спекулянтов.