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Предельные цены на лекарства опубликовал Минздрав РК

Просмотров:874 Опубликовано: Сегодня, 11:07
Предельные цены на лекарства опубликовал Минздрав РК
Фото из Сети интернет
Список предельных цен на лекарственные средства опубликовало Министерство здравоохранения РК, передает BaigeNews.kz.

Документ был утвержден еще 9 января, очевидно чиновники от медицины решили напомнить казахстанцам об актуальных ценах в связи с активной спекуляцией лекарственными средствами, вызванной ростом заболеваемости КВИ.

Предельные цены на торговые наименования лекарственных средств утверждены приказом министра здравоохранения для розничной и оптовой реализации.

"Предельные цены на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации сформированы на основании данных, определенных и рассчитанных государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий в соответствии с Правилами регулирования цен на лекарственные средства, утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 19 апреля 2019 года № ҚР ДСМ-42 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 130940)", – гласит текст приказа.

К примеру, блистер парацетамола производства Борисовского завода медицинских препаратов должен отпускаться оптовикам по цене не выше 21,51 тенге. В розницу его максимальная цена составляет 33,35 тенге. Блистер аскорбиновой кислоты от этого же производителя – 52,45 тенге оптовая и 81,30 тенге – розничная цена. Азитромицин от этого же завода – в зависимости от формы выпуска (капсулы 250 миллиграммов либо таблетки 500 миллиграммов) – 839,70 и 747,12 (оптовая) и 1 217,57 и 1 083,32 (розничная цена).

В то время, как эти препараты не всегда можно найти в аптеках, предприимчивые дельцы продают их "с рук" по ценам в разы превышающим официально утвержденные. К примеру, в Атырау в косметологической клиникепарацетамол можно было купить по 1 000 тенге за упаковку, азитромицин – 3 000 тенге.

Полный перечень цен на лекарственные средства доступен здесь. Он содержит 6 191 наименование.

Напомним, в Казахстане возник ажиотаж с лекарствами, применяемыми при лечении от коронавирусной инфекции. Некоторое время в аптеках невозможно было найти жаропонижающие и антивирусные препараты.

5 июля Глава государства поручил Правительству разобраться с необоснованным повышением цен в аптеках и привлечь виновных к ответственности. В тот же день МВД РК организовало рейды по всей стране, выявлен ряд спекулянтов.


Источник: baigenews.kz
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Комментарии ( 7 )

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Лана (Посетители) Сегодня, 14:30
В Атырау Азитромицин по 3000 тенге, это дешево. В Актау по 5000 покупали.... angry
 
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Модератор №5 (Главные редакторы) Сегодня, 13:15
татарка,
это уже вопрос к сайту еgov...
 
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  • Абвгд
 Земляк (Посетители) Сегодня, 12:23
Я че то не пойму Борисовского завода(Беларусь) опять же цена будет зависеть от курса доллара!! А где свой парацетамол где Казахстанские заводы медицинских препаратов??? Или мы совсем ни чего не можем производить в полной ОПЕ!!! при своем производсте можно говорить о какой то фиксированной цене а так это очередная сказка нашего правительства. цены зависят от закупочной цены так и будет лекарство дорожать.
 
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татарка (Посетители) Сегодня, 12:07
по ссылки нет никакого списка пусто.
 
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Модератор №5 (Главные редакторы) Сегодня, 12:00
Космос,
ссылку добавили в тексте, можете пройти по ней. Спасибо!
 
-1
  • mer
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замакима (Посетители) Сегодня, 11:47
Ну всё теперь заживём!!! Спасибо министерству.
 
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  • Placida
  • User_90
 Космос (Посетители) Сегодня, 11:33
Полный список доступен ..."на здесь" - это где???
 
 

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