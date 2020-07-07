У частных клиник должна быть для этого база, больничные койки и реанимационные отделения.



Частные клиники в Казахстане будут привлекать к лечению коронавируса. Несколько медицинских центров уже заключили договоры с Фондом медицинского страхования на предоставление своей базы для размещения пациентов с коронавирусной инфекцией и оказанию медицинских услуг, передает Liter.kz.



Об этом сообщила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.



«Было проведено большое совещание с частными клиниками, у которых имеется база, больничные койки, реанимационные отделения. Они охотно поддержали, и будут заключать договора с Фондом медицинского страхования для оказания медпомощи по борьбе с КВИ», — сказала Гиният на брифинге в СЦК.



По ее данным, сегодня в борьбе с COVID-19 задействовано более 46 тысяч медработников. Они трудятся в инфекционных и провизорных стационарах, помогают поликлиникам и участковым врачам. Также для помощи в оказании лечения прибыли медики из России.



«Мы не делали официального запроса, но они обратились к нам с предложением помочь. Поэтому мы принимаем такой жест дружбы, и теперь будем работать совместно», — пояснила вице-министр.



В свою очередь, министр здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал скандальное увольнение врача после видео в соцсетях с рвущимися медицинскими перчатками. Он отметил, что сейчас в каждом увольнении медработника тщательно разбираются.



«Наши кадры сейчас наиболее востребованы. Есть случаи, когда в отдельных регионах наши медработники подвергаются гонениям. Это четко регулируется законодательством, в каждом случае рассматривается. Как пример, в Туркестанской области показав ролик о том, что рвутся перчатки, был уволен. Был резонанс. Мы тоже разбирались с этим вопросом. Доктор сейчас переведен в другую клинику на повышение. Стал заведующим отделения», — сообщил глава ведомства.



Он указал, что те перчатки были из партии гуманитарной помощи и не подошли врачу по размеру.



«Мы ни в коем случае не собираемся умалять права наших медработников, наоборот, если есть несправедливая ситуация, у нас всегда есть возможность — это обжаловать. Этот вопрос на особом контроле. Своих медработников мы однозначно будем защищать в правовом поле», — заверил Цой.



Также Алексей Цой рассказал о фактах незаконной продажи лекарств в Казахстане. Только за сутки были задержаны 46 человек.