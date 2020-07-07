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Неожиданные симптомы COVID-19 обнаружили стоматологи

Просмотров:495 Опубликовано: Сегодня, 13:21
Неожиданные симптомы COVID-19 обнаружили стоматологи
Фото из Сети интернет
Медики обнаружили у зараженных коронавирусом необычные воспалительные процессы в ротовой полости, передает телеканал КТК.

Стоматологи раскрыли еще одно свойство коронавируса, способное вызвать ряд воспалительных процессов в ротовой полости пациентов.

В частности, бразильские медики заявили о возникновении язв и бляшек, а также трещин на языке у пожилого пациента, госпитализированного с COVID-19.

Медики пришли к выводу, что это вторичные поражения, возникшие в результате системного ухудшения здоровья из-за коронавирусной инфекции.

Также ученые заявили, что среди оральных признаков и симптомов коронавируса могут встречаться расстройство вкуса, точечные кровоизлияния, кандидоз, травматические язвы и другие разнообразные поражения языка и слизистых.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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mer (Посетители) Сегодня, 14:12
Причём тут стоматологи вообще, растройство вкусов у многих сейчас при болезни, только течение разное.
 
 

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