Неожиданные симптомы COVID-19 обнаружили стоматологи

Медики обнаружили у зараженных коронавирусом необычные воспалительные процессы в ротовой полости, передает телеканал КТК.



Стоматологи раскрыли еще одно свойство коронавируса, способное вызвать ряд воспалительных процессов в ротовой полости пациентов.



В частности, бразильские медики заявили о возникновении язв и бляшек, а также трещин на языке у пожилого пациента, госпитализированного с COVID-19.



Медики пришли к выводу, что это вторичные поражения, возникшие в результате системного ухудшения здоровья из-за коронавирусной инфекции.



Также ученые заявили, что среди оральных признаков и симптомов коронавируса могут встречаться расстройство вкуса, точечные кровоизлияния, кандидоз, травматические язвы и другие разнообразные поражения языка и слизистых.